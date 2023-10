Turnen

vor 32 Min.

KTV-Gegner Buttenwiesen hat sich deutlich verstärkt

Plus Der KTV Ries steht am Wochenende ein Lokalderby bevor. Die Rieser können in der Tabelle vorrücken, doch Buttenwiesen ist deutlich besser aufgestellt als im Vorjahr.

Von Thomas Frisch Artikel anhören Shape

Am vierten Wettkampfwochenende geht es für das Rieser Turnteam gegen den TSV Buttenwiesen. Im Lokalderby wollen die KTV-ler, wie schon im vergangenen Jahr, die Oberhand behalten und den nächsten Sieg erzielen. Mit einem Erfolg könnte man auch in der Tabelle auf den Silberrang vorrücken.

Weit fahren muss die Mannschaft der KTV für ihren zweiten Auswärtskampf nicht. Gerade einmal ein paar Kilometer hinter der Landkreisgrenze tritt das Team am Samstag gegen die Turner aus Buttenwiesen an. Seit vielen Jahren gibt es nun schon das prestigeträchtige Duell gegen die Zusamtaler und gerade in den vergangenen Jahren konnte die KTV wieder zunehmend die Oberhand in den Begegnungen gewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen