Turnen

17:15 Uhr

KTV löst die Pflichtaufgabe mit Bravour

Plus Im Heimwettkampf gegen die WTG Heckengäu siegen die Nördlinger Turner souverän mit 63:13. Die Gäste können den KTVlern wenig entgegensetzen.

Von Thomas Frisch

Mit 63:13 hat die KTV Ries den dritten Wettkampf der Saison gewonnen und sich damit auch den ersten Sieg in heimischer Halle geholt. Gegen den unbekannten Gegner, die WTG Heckengäu, bestimmte das Team aus Nördlingen von Beginn an das Duell und konnte so einen ungefährdeten Sieg feiern. Damit gelang auch die Verteidigung von Rang drei in der Tabelle. Marco Sarrugerio wurde bester Scorer des Abends.

Alles andere als ein Sieg gegen den Tabellenletzten wäre für das Trainerteam um Fabian Wolf, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier inakzeptabel gewesen, und so lag durchaus etwas Druck auf den Nördlinger Turnern. Außerdem wurde dieser Wettkampf als Generalprobe für das Lokalderby gegen den TSV Buttenwiesen gesehen, das am kommenden Samstag stattfindet. Gemeistert wurde diese Aufgabe mit Bravour. Gleich das erste Duell am Boden ging an die Rieser: Clemens König holte die ersten fünf Punkte des Abends. Lucas Buschmann hatte ein paar Unsauberkeiten, weshalb drei Punkte an die Gäste gingen. Vier Punkte auf der Habenseite standen aber nach Tomas Kuzmickas Kür fest. Alexander Kuhn zeigte bei seinem ersten Einsatz am Boden eine gute Leistung, musste allerdings zwei Punkte abgeben. Trotzdem konnte das erste Gerät mit 9:5 gewonnen werden und es ging selbstbewusst ans Pauschenpferd.

