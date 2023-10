KTV-Nachwuchs beweist sich bei Mannschaftsmeisterschaften

Die Jugend der Nördlinger Turner kann in eigener Halle mit Bayerns Besten mithalten. Wie die Nördlinger abgeschnitten haben.

Bei den Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften 2023, die am ersten Oktoberwochenende in Nördlingen stattgefunden haben, war auch die KTV Ries mit zahlreichen Turnern in den unterschiedlichsten Altersklassen vertreten. Mit durchweg guten Ergebnissen konnte sich der Rieser Nachwuchs bestens im Vergleich der besten bayerischen Nachwuchsturner im männlichen Bereich etablieren.

Leon Mugrauer startete in der Altersklasse (AK) 7 und überzeugte auf ganzer Linie. In der Einzelwertung gelang ihm mit dem dritten Platz der Sprung aufs Podest, mit nur 0,15 Punkten Rückstand auf den Silberrang. Besonders hervorzuheben ist seine Leistung am Boden, wo ihm mit 9,10 Punkten die höchste Wertung gelang. Auch an den Ringen und am Barren konnte er mit einer Wertung von jeweils 9,00 wichtige Punkte sammeln. Mit der Mannschaft, die von Turnern aus Monheim und Pfuhl ergänzt wurde, landete er am Ende auf dem vierten Platz.

Simon Böhm turnt sich auf Platz drei in der AK13/14

In der AK 8 gingen mit Lukas Gärtner und Moritz Neureiter zwei Einzelstarter der KTV Ries an die Geräte. Beide konnten sich mit einem guten Wettkampf unter den besten 15 Turnern platzieren. Gärtner holte seine beste Wertung mit 8,60 Punkten am Sprung. Auch am Pauschenpferd und den Ringen gelang ihm mit 8,10 Punkten jeweils eine Wertung oberhalb der acht Punkte. Zusammen mit den anderen Geräten kam er am Ende auf 45,50 Punkte und sicherte sich damit den elften Rang. Auf Rang 13, mit insgesamt 45,30 Punkten, beendete Neureiter seinen Wettkampf, wobei er mit einer 9,00 am Sprung sein bestes Ergebnis erzielte. Eine 8,30 an den Ringen, sowie eine 7,60 am Reck waren weitere Höhepunkte seines Wettkampfes.

Ebenfalls mit zwei Einzelstartern war die KTV Ries in der AK 13/14 vertreten. Simon Böhm und Henri Hahn vertraten hier die Farben des Rieser Leistungszentrums. Böhm gelangen insgesamt vier Wertungen oberhalb der Zehn-Punkte-Marke. Vor allem am Boden und am Sprung, wo er jeweils eine 10,50 erhielt, konnte er sich im bayerischen Vergleich etablieren. Unter anderem eine 10,40 am Reck verhalf ihm dann am Ende zu seinem hervorragenden dritten Platz in der Einzelwertung. Hahn startete ebenfalls gut in den Wettkampf und konnte seine höchste Note am Sprung mit 10,60 Punkten erzielen. Mit einer 10,10 am Barren gelang ihm ein weiteres Mal eine Wertung über der Zehn-Punkte-Marke. Am Boden gelang ihm das ganz knapp nicht, jedoch brachte ihm seine gute Leistung am Ende den sehr guten fünften Rang ein.

KTV-Team erreicht Rang drei in der AK 15–18

Drei weitere Starter der Rieser gingen in der AK 15–18 an die Geräte. Unterstützt wurden sie von Bastian Viehmann, und so konnten sie in der Mannschaftswertung den dritten Rang erzielen. Auch in der Einzelwertung überzeugte das Trio und reihte sich auf Rang neun bis elf ein. Alexander Kuhn gelangen seine besten Wertungen mit 12,40 am Boden sowie 11,80 am Barren und Reck. Jochen Engelbrecht holte das beste Ergebnis mit 11,15 am Barren und konnte auch mit seiner 10,90 am Boden und 10,50 an den Ringen überzeugen. Der Dritte im Bunde, Dennis Moser, bestach mit guter Leistung am Barren, wo er eine 11,80 vom Kampfgericht erhielt. Mit Wertungen von 11,10 am Boden und 10,60 am Barren konnte er sich ebenfalls bei den bayerischen Spitzenturnern etablieren.