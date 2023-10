Turnen

15:00 Uhr

KTV Ries dominiert das Derby in Buttenwiesen

Plus Die Nördlinger Turner fahren mit 54:26 einen souveränen Sieg in der 2. Bundesliga Süd ein. Dabei warten die Rieser mit einer Überraschung am Sprung auf.

Einen deutlichen 54:26-Auswärtserfolg hat die KTV Ries beim Lokalderby in Buttenwiesen erzielt. Von Beginn an dominierten die Turner aus Nördlingen den Wettkampf und entschieden jedes Gerät für sich, was am Ende nicht nur den verdienten Sieg, sondern auch Rang zwei in der Tabelle brachte. Bester Scorer der Rieser war wieder einmal Marco Sarrugerio.

Ein enges Duell wurde auf Basis der bisher gezeigten Leistungen von beiden Mannschaften im Vorfeld erwartet. Am Wettkampftag sah dies jedoch etwas anders aus, was unter anderem an der überzeugenden Leistung der KTV-Turner, aber auch an einer ersatzgeschwächten Buttenwiesener Mannschaft lag. Der Start am Boden war noch nach den Vorstellungen der Gastgeber. Die Duelle von Clemens König und Lucas Buschmann gingen mit je drei Scorepunkten zugunsten des TSV aus. Doch schon Tomas Kuzmickas holte im dritten Bodenduell vier Punkte für die KTV. Und auch Alexander Kuhn konnte in seinem Duell die drei Scores holen, die für den Sieg am Auftaktgerät notwendig waren. So ging es mit 7:6 ans Pauschenpferd, wo es den Riesern mit einem 13:4 erstmals gelang, einen bedeutsamen Vorsprung herauszuturnen. Maximilian Henning und Lukas Leonhardt gewannen die beiden ersten Paarungen mit drei und fünf Scorepunkten. König musste gegen den gegnerischen Gastturner vier Punkte abgeben, aber auf Marco Sarrugerio war wieder Verlass und so gelangten fünf Scorepunkte ins Rieser Lager.

