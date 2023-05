KTV Ries erzielt gute Ergebnisse bei den bayerischen Meisterschaften

Plus Beim Landesturnfest in Regensburg zeigen die Turner der KTV Ries ihr Können auf der bayerischen Bühne. Die Trainer sind mit ihren Schützlingen zufrieden.

Im Rahmen des Landesturnfestes, das in Regensburg gastierte, haben auch die bayerischen Einzelmeisterschaften im Geräteturnen stattgefunden, bei denen das Team aus Nördlingen mit mehreren Turnern vertreten war. Sowohl im Juniorenbereich als auch bei den Erwachsenen konnten beim ersten Wettkampf des Jahres gute Ergebnisse erzielt werden.

Über mehrere Tage verteilt wurde in den verschiedenen Wettkampfklassen um die Medaillen und Platzierungen gekämpft. Im männlichen Bereich war die KTV Ries dabei mit insgesamt sieben Turnern vertreten, die alle in der beeindruckenden Kulisse der Donau-Arena turnen durften.