KTV-Ries gegen VfL Kirchheim: Der Meister gastiert beim Vize

Mehrkämpfer Arian Trieb steht der KTV dieses Jahr wieder häufiger zur Verfügung als in der Saison zuvor. Er liefert den Nördlingern zuverlässig Punkte.

Plus Turnen 2. Bundesliga: Die Nördlinger Turner empfangen am Samstag den Meister aus Kirchheim. Der dominiert aktuell nicht wie im Vorjahr, bleibt aber gefährlich.

Bereits der dritte und damit vorletzte Heimwettkampf der Nördlinger Turner in der Saison 2023 findet an diesem Samstag findet statt. Mit dem VfL Kirchheim kommt der amtierende Meister der 2. Bundesliga Süd nach Nördlingen. Auch wenn die Kirchheimer in der Tabelle hinter den Riesern stehen, ist ein Sieg kein Selbstläufer.

Das Trainerteam um Fabian Wolf, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier erwartet einen spannenden Wettkampf am fünften Ligatag. Der VfL Kirchheim ist auch in diesem Jahr wieder ein ernstzunehmender Gegner, auch wenn das die aktuelle Platzierung in der Tabelle nicht vollumfänglich widerspiegelt. Vor allem die Konstanz der Wertungen und die damit einhergehende niedrige Fehlerquote sind Faktoren, die den VfL zu einem gefährlichen Gegner machen.

