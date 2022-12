KTV Ries II beendet Bayernliga-Saison auf Rang vier

Plus Turner reisen nicht in Bestbesetzung nach Pfuhl, zeigen aber dennoch gute Leistungen.

Zum Schluss der diesjährigen Bayernliga trugen die Mannschaften den letzten Saisonwettkampf in Pfuhl aus. Die Turner aus Nördlingen mussten ersatzgeschwächt antreten, konnten aber dennoch den vierten Rang in der Tabelle verteidigen und damit einen erfolgreichen Abschluss der Saison feiern.