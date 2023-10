KTV Ries muss sich TSV Monheim im Spitzen-Duell geschlagen geben

Im Kampf um eine Top-Platzierung in der 2. Bundesliga Süd der Kunstturner halten die Nördlinger das Landkreis-Derby lange offen. Doch am Sprung zieht der Nachbar dann davon. Am Ende steht eine 26:36-Niederlage.

Beim Spitzenreiter der 2. Bundesliga Süd, dem TSV Monheim, hat sich die KTV Ries mit 26:36 Punkten geschlagen geben müssen. In einem spannenden Wettkampf duellierten sich beide Teams auf Augenhöhe, mit dem besseren Ausgang für den Gastgeber. Die Nördlinger rutschen damit auf Platz drei in der Tabelle ab.

Die Voraussetzungen für dieses prestigeträchtige Duell hätten nicht besser sein können. Neben dem Derbysieg gab es auch noch die Tabellenführung zu gewinnen und so war die Spannung in der Halle bereits fühlbar, bevor überhaupt die erste Übung geturnt war.

KTV Ries geht am Boden in Führung

Clemens König eröffnete am Boden zwar den Abend, die ersten drei Punkte holte sich aber der TSV. Lucas Buschmann gewann im zweiten Duell vier Punkte, bevor Roberto Marzocchi aufgrund eines Sturzes einen Punkt abgeben musste. Alexander Kuhn holte im letzten Bodenduell dann noch zwei wichtige Punkte zur Führung und den Gerätesieg.

Am Pauschenpferd erwischte die KTV einen schlechten Start, da Clemens König stürzte und der Gegner somit fünf Punkte gewinnen konnte. Maximilian Henning stellte mit drei Punkten den Ausgleich wieder her. Marco Sarrugerio und Lukas Leonhardt mussten aber zwei und drei Punkte in den beiden folgenden Paarungen abgeben und so ging es mit einem 9:14-Rückstand an die Ringe – und hier zeigten die Rieser ihr Können.

Starke Leistungen der Rieser an den Ringen

Buschmann konnte mit fünf Scores direkt wieder den Ausgleich herbeiführen. Henning steuerte mit einer starken Übung weitere zwei Punkte bei und auch Sarrugerio gewann mit seiner beeindruckenden Kür vier Scorepoints, was die Rieser wieder in Führung brachte. Im letzten Duell vor der Pause verlor Trieb noch drei Scorepunkte, was zum 17:20-Halbzeitstand führte.

Das Trainerteam um Fabian Wolf, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier war bis dato mit den Leistungen zufrieden, auch wenn der ein oder andere Fehler zu viel dabei war, was eine deutlichere Führung verhindert hatte. Am Sprung gab es dann für die KTV nichts zu holen. Monheim konterte die Sprünge der Rieser gut, gewann das vierte Gerät deutlich mit 9:0 und holte sich mit 24:20, die Führung zurück. Buschmann erzielte noch ein Remis, aber Kuhn, König und Marzocchi mussten drei, vier und zwei Punkte an die Gegner abgeben.

TSV Monheim sichert am Reck den Sieg

Henning konnte dann am Barren in der ersten Paarung den Briten Sam Ghinn nahezu egalisieren, aber ein Punkt ging trotzdem an den TSV. Buschmann musste ebenfalls drei Punkte seinem Kontrahenten überlassen, bevor dann Kern die ersten zwei Scores der zweiten Hälfte gewann. Sarrugerio rang seinem Duellpartner weitere vier Punkte ab und so ging der Barren mit 6:4 an die KTV und beide Mannschaften wechselten mit dem Zwischenstand von 28:26 aus Sicht der Gastgeber, an das abschließende Reck.

Dort trumpfte nochmals Monheim auf und sicherte sich mit einem 6:0 den Sieg im Derby. Marzocchi musste im Auftaktduell vom Gerät abgehen und so gab es die ersten drei Punkte für Monheim. Trieb konnte ein Remis holen, bevor Kern im vorletzten Duell des Abends drei Scores abgeben musste. Der TSV Monheim hatte somit einen Zehn-Punkte-Vorsprung, der auch nach dem letzten Duell nicht mehr reduziert werden sollte.

Buschmann konnte mit einer starken Übung noch ein Remis gewinnen und so endete ein sehr spannendes Derby mit einer 26:36-Niederlage für die KTV. In zwei Wochen findet der Saisonabschluss dann in eigener Halle statt.