KTV-Ries-Nachwuchs beim Metropolcup am Start

Lukas Gärtner, Moritz Neureiter, Jona Egger und Leon Mugrauer von der KTV Ries überzeugen beim Nachwuchsturnier in Heidelberg.

Die vier Nachwuchsturner der KTV Ries Lukas Gärtner, Moritz Neureiter, Jona Egger und Leon Mugrauer haben beim Metropolcup in Heidelberg teilgenommen. Alle vier Turner sind seit diesem Jahr Mitglieder des Talent-Sichtungskaders Bayern. Dies ist die Vorstufe zum Landeskader in Bayern.

In der Altersklasse 8 von Lukas, Moritz und Jona gingen insgesamt 36 Turner an die Geräte. In der Altersklasse 7 von Leon waren an diesem Tag 22 Jungs am Start. Der seit einigen Jahren ausgetragene Turncup zieht Nachwuchsturner aus dem gesamten Bundesgebiet an. Somit war das Teilnehmerfeld mit vielen guten Talenten bestückt. Leon Mugrauer startete mit seiner Riege am Reck. Er konnte hier mit einer soliden Übung den Wettkampf erfolgreich beginnen. Gärtner, Neureiter und Egger durften mit fünf weiteren Turnern in der Riege an den Ringen starten. Das auch in diesem Alter schon kraftraubende Gerät wurde von den Jungs zum Auftakt hervorragend gemeistert. Sie erhielten alle Wertungen über acht von zehn möglichen Punkten.

Die Turner der Altersklasse 8 durften anschließend an den Sprung, wo sie zwei verschiedene Sprünge – Handstandüberschlag auf einen Mattenberg und einen Salto vorwärts – zeigen mussten. Zur Freude ihres Trainers Fabian Wolf konnten sich die Jungs im Vergleich zum Training deutlich steigern.

Nördlinger Turner bestätigen ihre guten Trainingsleistungen

Leon Mugrauer konnte am Boden seine Trainingsleistung unter Beweis stellen und zeigte eine sehr saubere Übung. Die Altersklasse 7 mit Leon ging an den folgenden Geräten an den Flankeneimer und an die Ringe. Dort konnte Mugrauer seine Leistung im Vergleich zum letzten Testwettkampf, der im Rahmen des Talent-Sichtungskaders ausgetragen wurde, deutlich steigern.

Gärtner, Neureiter und Egger durften als Nächstes am Barren und Reck ihr Können unter Beweis stellen. Diese beiden Geräte sind mit die anspruchsvollsten im olympischen Umlauf. Lukas Gärtner konnte die geforderten Schwierigkeiten am Barren am besten umsetzen. Für Moritz Neureiter und Jona Egger lief es hingegen am Reck besser und sie konnten hier wichtige Zähler auf ihrem Punktekonto verbuchen.

Für Leon Mugrauer ging es zum Schluss an den Sprung und an den Barren. Er konnte auch hier seine deutliche Leistungssteigerung fortsetzen und zeigte selbst am Barren nach fast drei Stunden Wettkampfdauer eine sehr konzentrierte und somit erfolgreiche Leistung. Die Jungs der Altersklasse 8 gingen zum Schluss an den Boden und an den Flankenpilz. Die in diesem Alter schon deutlich komplexeren Übungen – 17 verschiedene Elemente in der Bodenübung von Sprungrolle, über Räder bis hin zu einem Schweizer-Handstand – forderten nach der langen Wettkampfdauer etwas ihren Tribut.

Quartett nimmt an bayerischen Meisterschaften teil

Die KTV-Jungs kämpften sich aber wacker durch die Übungen und zeigten den mitgereisten Eltern die Früchte des dreimaligen Trainings in der Woche. Am Ende konnte mit einem sehr guten elften Platz von Leon Mugrauer und den Plätzen 28 von Lukas Gärtner, 32 von Moritz Neureiter und 33 von Jona Egger ein positives Fazit des ersten nationalen Turncups für die Jungs gezogen werden. Jetzt heißt es in den kommenden Wochen fleißig trainieren, um Mitte Juli fit für die bayerischen Meisterschaften zu sein. (AZ)