KTV-Ries-Schülerteams starten hervorragend in die Gauliga-Saison

Zwei Teams der KTV Ries landen im ersten Wettkampf der Saison jeweils auf dem zweiten Platz. Die Einzelplatzierungen lassen auf künftige erste Plätze hoffen.

Sehr erfolgreich sind die Mannschaften der KTV Ries in die neue Saison der Gauliga des Turngaus Oberdonau gestartet. Mit dem jeweils zweiten Platz bei den Schülern D (Jahrgang 2012 und jünger) und in der Schülerklasse C (Jahrgang 2010 und jünger) erturnten sich die jungen Turner eine prima Ausgangslage für die ausstehenden beiden Durchgänge.

In der Schülerklasse D turnten die Athleten Anton Sienz, Max Strauß, Markus Gazenbiller, Leo und Mattis Hahn sowie Finn Kirchenbaur einen sehr ordentlichen Wettkampf an den sechs Geräten. Kleine Unsicherheiten und die Tatsache, dass der momentan Erstplatzierte Buttenwiesen an dem einen oder anderen Gerät die höherwertigen Übungen präsentierte, führten dazu, dass es nicht ganz für den ersten Platz gereicht hat. Dennoch zeigen die Ergebnisse in der Einzelwertung, dass die Jungs eine richtig gute Leistung geboten haben. Drei Turner verdienten sich einen Platz unter den Top Ten: Mattis Hahn (Dritter), sein Bruder Leo (Vierter) und Finn Kirchenbaur (Achter). Knapp dahinter erreichten Max Strauß und Markus Gazenbiller die Plätze elf und zwölf. Rang 18 erturnte sich der Jüngste im Team, Anton Sienz.

Leistungen der KTV lassen im zweiten Wettkampf auf Sieg hoffen

In der Schülerklasse E konnte die KTV keine Mannschaft stellen. So musste Noah Mayer als Einzelturner in dieser Altersklasse antreten. Auch er rief bei seinem ersten Wettkampf eine gute Leistung ab und erreichte im Endklassement einen beachtlichen 19. Platz. Wären Mayers Übungen am Sprung und Boden nicht danebengegangen, so hätte er sich unter den besten fünf Turnern dieser Wettkampfklasse platzieren können.

Die Schüler C der KTV Ries (von links: Trainer Sven König, Cristian Leapa, Max Agne, Frank Behnle, Ben Kirchenbaur, Elias Preventis und Arthur Ermisch. Foto: Jürgen Wundel

Richtig knapp war der Ausgang in der Schülerklasse C. Nach hartem Kampf und einer ordentlichen Leistung mussten sich die Turner Frank Behnle, Cristian Leapa, Arthur Ermisch, Max Agne, Ben Kirchenbaur und Elias Preventis mit knapp zwei Punkten Rückstand auf den TSV Buttenwiesen mit dem zweiten Rang begnügen. Dennoch haben sich die Turner der Trainer Wolfgang Eichmeier, Sven König und Jürgen Wundel für den zweiten Durchgang einiges vorgenommen. Schaut man auf die Ergebnisse in der Einzelwertung – Kirchenbaur und Preventis auf den Plätzen drei und vier, Agne auf Rang sieben, Platz neun für Ermisch, Elftplatzierter Behnle und Rang 19 für Leapa – so haben die Rieser Turner durchaus das Niveau, beim zweiten Durchgang ganz oben auf dem Treppchen zu stehen.

Einige der jungen Turner waren jüngst auch mit der Schülermannschaft des Theodor-Heuss-Gymnasiums erfolgreich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch