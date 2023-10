Turnen

26.10.2023

KTV-Ries-Zweite macht den Klassenerhalt fix

Plus Die zweite Mannschaft der Rieser Turner sichert sich den vierten Platz – obwohl es am Barren zunächst ein bisschen Startschwierigkeiten gibt.

Von Thomas Frisch

Mit einer guten Mannschaftsleistung hat sich die zweite Mannschaft der KTV Ries am dritten Wettkampftag der Bayerischen Turnliga den vierten Platz sichern können und festigte damit auch Rang Vier in der Gesamttabelle. Trotz reduziertem Kader gelang es, an die Leistungen aus dem Frühjahr anzuknüpfen und somit den Klassenerhalt in der Bayernliga fix zu machen.

Gleich auf mehrere ihrer Leistungsträger mussten die Turner der KTV-Reserve beim dritten Wettkampf der Saison verzichten, wurden diese doch schon in der ebenfalls laufenden Saison in der 2. Bundesliga eingesetzt. Und so kam es noch mehr auf die Leistungen der Nachwuchsturner an, die die Erwartungen erfüllten. So gelang es den Riesern, den Platz im Mittelfeld zu sichern und auch die nur noch theoretischen Chancen hinsichtlich eines Abstiegs zunichtezumachen.

