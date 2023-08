KTV-Turnerin Sens holt 18. Platz bei deutschen Jugendmeisterschaften

Die junge KTV-Turnerin misst sich mit Deutschlands Besten und kann bestehen. Warum sie eine extra erlernte Übung dabei noch nicht gezeigt hat.

Die erst 11-jährige Turnerin Caroline Sens von der KTV Ries hat große Ziele. Eines der Größten konnte sie sich 2023 erfüllen: die Teilnahme bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Das Nachwuchstalent der KTV Ries ist nun nach jahrelangem Pflichtprogramm in diesem Jahr in der AK 12 zum ersten Mal startberechtigt für die Kürübungen. Nach einiger Abstinenz vom Wettkampfgeschehen wurden die Karten also neu gemischt.

Man musste seinen Standpunkt in der bayerischen Turnszene erst wieder ausfindig machen. Doch schon bei den bayerischen Meisterschaften im April zeigte sich, dass Sens immer noch an der Spitze mitmischen kann. Neben der Landeskadernorm setzte sie hier den Grundstein für ihren Höhepunkt des Jahres und erturnte sich die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften. Bis zum entscheidenden Wettkampfwochenende in Dortmund konnte Caroline Sens mit vier Wettkämpfen im Voraus viel Erfahrung sammeln. Auch im Training war die Motivation groß, letzte Optimierungen der Übungen vorzunehmen. So wurde unter anderem an einem Doppelsalto am Boden trainiert, welchen nicht einmal eine Handvoll Turnerinnen ihrer Altersklasse deutschlandweit beherrscht.

Spezialübung wird wegen großer Nervosität nicht ausgepackt

Mit dem Doppelsalto im Gepäck trat die Nördlingerin mit ihren Trainerinnen Diana und Mona Nowatschek die Reise nach Dortmund an. Nachdem die Geräte in der Wettkampfhalle am Vorabend noch einmal getestet werden konnten, startete Sens gleich im ersten Durchgang des Tages. Die Nationalhymne vor dem ersten Gerät war definitiv ein Höhepunkt. Nervosität und Aufregung waren bei der jungen KTVlerin in Anbetracht der Tatsache, gegen die besten Turnerinnen ihres Alters zu turnen, groß. Auch deshalb entschieden die Trainerinnen gemeinsam mit der Athletin, den erlernten Doppelsalto aus Sicherheitsgründen nicht zu zeigen.

Der Wettkampf war bis auf wenige Unsicherheiten am Boden und Balken ein voller Erfolg, denn schon auf die geschaffte Teilnahme kann Caroline Sens stolz sein. Sie beendete den Wettkampf mit einem tollen 18. Platz und einer Menge wertvoller Erfahrungen. Nun wird an neuen Elementen trainiert, um auch nächstes Jahr bei den nationalen Titelkämpfen wieder dabei zu sein. (AZ)