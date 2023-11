Medaillenregen für die KTV-Nachwuchsturnerinnen

Die Nachwuchsturnerinnen der KTV Ries überzeugen bei den Bayerischen Meisterschaften in ihren Altersklassen.

Die KTV-Nachwuchsturnerinnen haben sich bei den Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften über zahlreiche Medaillen freuen dürfen. Zudem turnten Marie Strauß und Caroline Sens den Qualifikationswettkampf für den Deutschlandpokal. In der Altersklasse 7 wurde Hanna Kurucz bayerische Mannschaftsmeisterin, während sich Leonie Maier und Ria Illeditsch über die Bronzemedaille freuten.

Der Wettkampftag startete mit den Jüngsten. Dort ging die Alerheimerin Hanna Kurucz als Gastturnerin für den TSV Jetzendorf an den Start. Da die Mannschaft nur aus drei Turnerinnen bestand, gab es im Gegensatz zu den anderen Teams keine Streichwertung und jede Übung zählte zum Ergebnis. Hanna meisterte ihre Aufgabe an Sprung, Barren und Boden mit Bravour. Vor allem am Boden zog sie mit Eleganz und Sauberkeit die Aufmerksamkeit auf sich. Lediglich am Schwebebalken vertauschte sie aufgrund großer Nervosität die Reihenfolge der Elemente und blieb somit weit hinter ihren Trainingsleistungen. Die ansonst erstklassigen Übungen der drei Mädels führten zu einem unschlagbaren Gesamtergebnis, wodurch sich Hanna und ihr Team über den Bayerischen Mannschaftsmeistertitel freuen konnten.

Am Balken zeigen die jungen Nördlinger Turnerinnen Schwächen

In der Altersklasse 8 schickte Trainerin Mona Nowatschek Ria Illeditsch und Leonie Maier ins Rennen, welche gemeinsam mit einer Gastturnerin aus Coburg eine Mannschaft bildeten. Auch sie mussten ohne Streichwertung auskommen, welche am Ende für die knapp verpassten vorderen zwei Treppchenplätze entscheidend war. Ria Illeditsch absolvierte ihren ersten Wettkampf in der Altersklasse 8 und zeigte an allen Geräten neu erlernte Elemente. Vor allem an Sprung und Boden konnte sie ihr Können unter Beweis stellen. Der Balken wurde auch ihr zum Verhängnis, wo sie gleich mehrere Fehler in Kauf nehmen musste.

Ihre Trainingskameradin Leonie Maier überzeugte in Pfuhl nicht nur mit grandiosen turnerischen Leistungen, sondern auch mit mentaler Stärke. Den gesamten Wettkampf über blieb sie fehlerfrei und glänzte besonders an Stufenbarren und Balken, was ihr die Tageshöchstnoten an diesen Geräten bescherte. Die Mannschaft belegte am Ende des Tages einen erfreulichen dritten Platz, wobei nur knapp zwei Punkte zum Titel fehlten. Leonie Maier konnte sich über den ersten Platz in der Einzelwertung freuen.

Marie Strauß und Caroline Sens qualifizieren sich für Deutschlandpokal

Im dritten Durchgang wurde ein Qualifikationswettkampf für den Deutschlandpokal abgehalten. Dort gingen Caroline Sens in der Altersklasse 12 und Marie Strauß in der Altersklasse 14 an den Start. Beide Turnerinnen zeigten an mehreren Geräten erfolgreich neue Elemente, mussten am Schwebebalken aber auch wertvolle Punkte abgeben. Insgesamt mussten sich beide in ihrer Altersklasse jeweils nur einer Turnerin geschlagen geben.

Dennoch reichte es für eine Teilnahme am Deutschlandpokal für Marie Strauß nur knapp nicht, da die Mannschaft aus Turnerinnen der Altersklassen 14 und 15 gebildet wird. Caroline Sens platzierte sich direkt hinter den bayerischen Stützpunkt- und Bundeskaderathletinnen ihrer Altersklasse, woraufhin sie aufgrund der guten Punktzahl als Einzelturnerin Bayern beim Deutschlandpokal vertreten darf. (AZ)