Meistertitel für Seniorenturner Hofer von der KTV Ries

Plus Die Turner Hofer, Hagner und König haben bei den deutschen Seniorenmeisterschaften bestens abgeschnitten. Wilfried Hofer holt den Meistertitel nach Nördlingen.

Bei den diesjährigen deutschen Seniorenmeisterschaften der Geräteturner in Pirna haben die drei Starter der KTV Ries mit guten Leistungen überzeugt und sich auch auf nationaler Ebene auf die vorderen Plätze geturnt. Den Sprung ganz nach oben schaffte wieder einmal Wilfried Hofer, der sich zum wiederholten Male den Titel sichern konnte. Mit Rang vier und fünf schrammten Roland Hagner und Sven König knapp an einer Platzierung auf dem Podest vorbei.

Aufgrund der guten Leistungen der KTV-Turner bei den Landesmeisterschaften der Senioren – jeweils Gold für Wilfried Hofer und Sven König, sowie Silber für Roland Hagner – qualifizierte sich das von Andrea Hofer trainierte Trio auch für die nationalen Meisterschaften. Das gesamte Wochenende traten Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland gegeneinander an, um den Meister in ihrer jeweiligen Altersklasse zu küren.