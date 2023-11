Turnen

17:30 Uhr

Seniorenturner aus Nördlingen holen Gold im Team-Cup

Die Seniorenturner aus vier Ländern genossen ihren Länderwettkampf in Einbeck sehr. In der Mitte mit den Weiß-Roten Trikots die deutsche Mannschaft.

Plus In einem erstmals ausgetragenen Senioren-Team-Cup hat die deutsche Mannschaft den ersten Platz belegt. Mit dabei waren auch zwei Veteranen der KTV Ries.

Von Maximilian Bosch

Nachdem vergangenes Jahr bereits ein Vergleich zwischen Seniorenturnern aus Deutschland und Japan stattgefunden hat, wurde dieses Jahr im niedersächsischen Einbeck noch eine Schippe draufgelegt. Bei einem Vier-Länder-Turnier trafen Seniorenturnerinnen und -turner aus Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA zum großen Vergleich aufeinander. Wie auch schon vor einem Jahr in Japan waren die beiden Seniorenturner der KTV Ries Wilfried Hofer und Roland Hagner samt Betreuerin Andrea Hofer mit von der Partie. Mit der deutschen Mannschaft setzten sie sich gegen die internationale Konkurrenz durch und holten Gold.

Für jede Nation ging eine Auswahlmannschaft mit Frauen und Männern in den Altersklassen 30, 40, 50, 60 und 70+ an den Start. Neben dem sportlichen Vergleich stand im Vordergrund, den hohen Wert der Erhaltung von Fitness, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität hochzuhalten. Als Unterstützer konnten der frühere Weltmeister am Reck Eberhard Gienger und die älteste Wettkampfturnerin der Welt, Johanna Quaas (97), gewonnen werden.

