Silber und Bronze für KTV-Turnerinnen Strauß und Sens

Starkes KTV-Team in Unterföhring: (von links) Diana Nowatschek, Caroline Sens, Marie Strauß und Mona Nowatschek.

Plus Die Rieser Turnerinnen Marie Strauß und Caroline Sens haben bei den bayerischen Gerätefinals überzeugt. Die beiden KTVlerinnen agieren auf Bundeskaderniveau.

Die bayerischen Gerätefinals sind dieses Jahr in Unterföhring ausgetragen worden. Qualifizieren konnte man sich bei den bayerischen Meisterschaften im Frühjahr, welche im Rahmen des bayerischen Landesturnfests in Regensburg stattfanden. Die dort gezeigten Leistungen ermöglichten den KTV-Turnerinnen Marie Strauß (AK 14) und Caroline Sens (AK 12) die Teilnahme an allen vier Geräten. Nach einem erfolgreichen Wettkampfdurchgang konnten die beiden Mädels, die von Diana und Mona Nowatschek trainiert werden, insgesamt fünfmal Edelmetall ins Ries holen.

Marie Strauß zeigte ihr Können vor allem am Stufenbarren, wo ihr außer einer Bundeskaderturnerin niemand das Wasser reichen konnte. Dafür wurde sie mit dem bayerischen Vizemeistertitel belohnt. Aber auch am Boden und am Sprung ging die Möttingerin nicht leer aus. Ein weiteres Mal Silber und Bronze waren das Ergebnis.

