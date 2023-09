Turnen

So gehen die Turner der KTV Ries in die neue Saison

Sven König wird auch in diesem Jahr die Mannschaft wieder anführen und will an die guten Ergebnisse der Vorsaison anknüpfen.

Plus Zum Auftakt müssen die Nördlinger nach Bühl reisen – den Aufsteiger sollte die KTV Ries nicht unterschätzen. Wie die Turner die Aufgabe angehen.

Von Thomas Frisch Artikel anhören Shape

Zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga geht es für die Turner aus Nördlingen direkt auf die längste Auswärtsfahrt der diesjährigen Saison: Im badischen Bühl, direkt an der Grenze zu Frankreich, startet das Team der KTV Ries in die Saison 2023, welche mindestens genauso herausfordernd werden wird wie das vergangene Jahr, als man überraschend den Titel des Vizemeisters feiern durfte.

Die Gastgeber blicken ebenfalls auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2022 zurück, was zum Start der Liga im Vorjahr nicht vorhersehbar war. So gelang ihnen mit dem Meistertitel in der 3. Bundesliga Süd nicht nur das beste Ergebnis der Vereinshistorie, sondern nach 2018 das zweite Mal der Aufstieg in die zweithöchste Turnklasse Deutschlands. Ziel der Bühler Riege ist es, in diesem Jahr den Klassenerhalt zu schaffen und sich mit ihrem jungen Team in dieser Liga zu etablieren. Der letztmalige Auftritt in der 2. Bundesliga war doch von recht kurzer Dauer, als man nach nur einem Jahr den schweren Gang zurück in die dritte Liga antreten musste. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt der TV Bühl dabei konsequent auf die eigene Nachwuchsarbeit. Ergänzt wird das Team durch zwei Starter aus Großbritannien, die in dieser Saison auf der Position des Gastturners zum Einsatz kommen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

