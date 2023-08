So war der zweite Wettkampf der Löpsinger Turnerinnen

Die Schülerinnen E und D der SpVgg Löpsingen turnten ihren zweiten Gauliga-Wettkampf in Wittislingen. Ein Sturz am ersten Gerät sorgte für große Aufregung.

Die jüngsten Turnerinnen, Lena Beck, Sokhna Mbaye, Lea Ott, Mara Ott, Paula Wüst, Thea Hertle und Zoe Schur sind aufgeregt, aber auch motiviert, in ihren zweiten Wettkampf in der Gauliga gestartet. Insgesamt dreizehn Mannschaften zeigten an den Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden ihr Können. Leider wurde der gute Start von Sokhna Mbaye mit 13,10 Punkten am Sprung durch eine Verletzung von Trainingskollegin Paula Wüst überschattet. Sie zog sich nach einem unglücklichen Sturz am Sprung einen Oberarmbruch zu.

Trotz des Schocks turnten die Mädchen weiter und beendeten das erste Gerät mit guten Wertungen. Die aufregende Situation war auch bei den weiteren drei Geräten Reck, Balken und Boden deutlich zu erkennen und so konnten die guten Trainingsleistungen nicht abgerufen werden. Dennoch haben die Mädchen von Trainerin Jessica Kießling in dieser Ausnahmesituation ihr Bestes gegeben. Geglänzt haben Thea Hertle und Lena Beck besonders am Boden mit 11,95 und 11,65 Punkten, Zoe Schur und Mara Ott am Balken mit 11,95 und 12,05 Punkten sowie Lea Ott am Reck mit 11,60 Punkten. Am Ende reichte es leider nur für den 12. Platz in der Gesamtwertung.

Nördlinger Schülerinnen holen hohe Punktzahlen

Die Schülerinnen D mit Emma Gandenheimer, Annabell Rau, Helena Starz, Ida Meyer und Lia Benhardt von Trainerin Daniela Kunert folgten im Anschluss. Die Turnerinnen starteten am Sprung. Hier konnten sich Lia Benhard und Ida Meyer mit schönen Sprüngen wertvolle Punkte sichern. Am zweiten Gerät, dem Stufenbarren, hat sich der Fleiß von Helena Starz und Ida Meyer ausgezahlt. Mit soliden Übungen wurden sie von den Kampfrichtern mit 13,85 und 13,20 Punkten belohnt. Für das Zittergerät hieß es, die Nerven im Griff zu behalten, um weitere Punkte zu holen. Überzeugen konnten hier Lia Benhardt und Annabell Rau mit starken 14,90 und 12,60 Punkten.

So freuten sich die Turnerinnen auf das letzte Gerät, den Boden. Am Lieblingsgerät konnten alle Mädchen ihre Trainingsleistung abrufen: Die sicheren und sauberen Übungen wurden mit durchwegs guten Wertungen bewertet. Für ihre fehlerfreien Übungen erhielten Emma Gandenheimer 12,20 und Lia Benhardt 14,50 Punkte. Insgesamt konnten die Schülerinnen D das Mannschaftsergebnis um zehn Punkte verbessern und landeten auf dem 13. Platz in der Gesamtwertung.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Lia Benhardt, die mit dem 16. Platz von insgesamt 108 Teilnehmerinnen eine Top-Platzierung erreicht hat. Nach diesem Wettkampf steht im Oktober der dritte und letzte Wettkampf für diese Saison an. Die Trainerinnen und Turnerinnen freuen sich besonders über zwei kürzlich erhaltene, neue Turngeräte in der Schulturnhalle. So können nun neue Elemente trainiert und verbessert und die Trainingsrückstände aufgeholt werden. (AZ)