Turnen

vor 33 Min.

Starker Auftritt bringt Rieser Turnern Rang drei in der Bayernliga

Plus In Stadtbergen gelingt der KTV-Reserve ein guter zweiter Durchgang in der bayerischen Turnliga. In der Gesamtwertung schieben sie sich damit auf den Bronzerang.

Von Thomas Frisch Artikel anhören Shape

Seit Jahren findet im Juli der zweite Durchgang der bayerischen Turnliga in Stadtbergen statt. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es an die Geräte und die Turner der KTV Ries konnten ihre Leistung gegenüber dem Auftakt vor zwei Monaten deutlich steigern. Rund fünf Punkte mehr konnten im gesamten Wettkampf erzielt werden, was sich direkt in der Platzierung niederschlug und ihnen den zweiten Platz in der Tageswertung einbrachte.

Alexander Kuhn war konnte zu Beginn am Barren mit einer Wertung von 12,70 die meisten Punkte erzielen. Gefolgt von Jochen Engelbrecht, dem eine 11,90 gelang, sowie Justus König und Dennis Moser, die 10,40 bzw. 10,30 Zähler vom Kampfgericht bekamen. Am Reck zeigten die Rieser die deutlichste Steigerung zum Saisonauftakt, indem es ihnen gelang, drei Punkte mehr als im Mai zu erturnen. Auch hier spielte Alexander Kuhn sein ganzes Können aus und holte mit einer 12,80 die höchste Wertung des Teams, denkbar knapp gefolgt von dem erfahrensten Starter in den Rieser Reihen, Thomas Radler, der eine 12,70 erzielte. Weitere Wertungen von 11,85, sowie 8,70 erzielten Jochen Engelbrecht und Simon Böhm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen