Turnen: KTV-Jungs qualifizieren sich für den Regionalentscheid

Nachwuchsturner feiern die Vizemeisterschaft in der Gauliga des Turngaus Oberdonau in den Alterkslassen D und C.

Nach drei geturnten Durchgängen in der Gauliga des Turngaues Oberdonau haben die Verantwortlichen der KTV Ries sowie die verantwortlichen Trainer ein positives Fazit gezogen. Mit dem jeweiligen Vizemeistertitel in der Schülerklasse D sowie bei den C-Schülern war man auch 2023 wieder recht erfolgreich.

In der Schülerklasse D (Jahrgang 2012 und jünger) turnten die jungen KTV-Athleten Mattis und Leo Hahn (2. und 5. der Einzelwertung), Finn Kirchenbaur (9.), Markus Gazenbiller (13.), Max Strauß (15.), und Anton Sienz (19.) an allen drei Wettkampftagen im Bereich ihrer Möglichkeiten und erreichten somit hinter der Mannschaft aus Buttenwiesen den ausgezeichneten zweiten Platz und damit die Qualifikation zum Regionalentscheid in Kempten.

Zweiter Platz für C-Schüler der KTV

Ebenfalls auf dem Siegerpodest landeten die C-Schüler (Jahrgang 2010 und jünger) der KTV Ries. Hinter dem TSV Buttenwiesen erturnten sich nach ansprechenden Leistungen bei allen drei Durchgängen Ben Kirchenbaur (2.), Elias Preventis (4.), Arthur Ermisch (9.), Frank Behnle (11.), Cristian Ceapa (12.) und Max Agne (21.) – mit nur einem Wettkampf – einen hervorragenden zweiten Rang und damit den Titel eines Vizemeisters. Dieser berechtigt zur Teilnahme am Regionalentscheid.

Die Schülermannschaft D der KTV Ries freut sich über den Vizemeistertitel in der Gauliga des Turngaues Oberdonau: (von links oben) Anton Sienz, Markus Gazenbiller, Noah Meyer; (Mitte) Mattis Hahn, Finn Kirchenbaur, Leo Hahn und (vorne) Max Strauß. Foto: Jürgen Wundel

Bei den Schülern E (Jahrgang 2014 und jünger) konnte die KTV Ries keine Mannschaft stellen, hatte mit Noah Meyer aber einen hoffnungsvollen Einzelstarter an den Geräten. Mit Platz neun turnte sich Meyer unter die besten zehn Turner dieser Altersklasse und konnte am Ende mit seinen Leistungen zufrieden sein. Besonders erfreulich für die Rieser Turner ist, dass sich Noah Meyer, Finn Kirchenbaur, Mattis und Leo Hahn sowie Ben Kirchenbaur, Elias Preventis und Arthur Ermisch durch ihre guten Leistungen für das Gerätefinale der besten Turner des Turngaues Oberdonau in der jeweiligen Altersklasse Anfang Dezember in Harburg qualifiziert haben. (AZ)