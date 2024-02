Turnerinnen des THG Nördlingen: Mit Eleganz zur Goldmedaille

THG-Mädchen brillieren im Wettkampf WK II des Schulsportwettbewerbs "Jugend trainiert" und dürfen am Landesfinale teilnehmen. Ein Gerät liegt ihnen besonders.

Seit über 50 Jahren ist "Jugend trainiert" ein bundesweiter Schulsportwettbewerb mit aufsteigendem Wettkampfsystem für sportlich talentierte Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Altersklassen und Sportarten. Alljährlich nimmt auch das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen mit verschiedenen Mannschaften an den Wettkämpfen teil. Derzeit laufen unter anderem die Entscheidungen im Gerätturnen. Die Mädchen der Wettkampfklasse II zeigten nun bei der Entscheidung in Buttenwiesen eine beeindruckende Leistung.

Die Mannschaft, bestehend aus der Siebtklässlerin Ella Bowman, den Neuntklässlerinnen Malou Linder und Hanna Strauß sowie den Elftklässlerinnen Katharina Gazenbiller und Franziska Engert, sicherte sich den ersten Platz und damit den Einzug ins Landesfinale in Unterhaching.

Nördlinger THG-Turnerinnen schaffen Schwebebalken ohne Stürze

Der Wettkampf erstreckte sich über verschiedene Disziplinen, wobei die THG-Mädchen ihre Stärken eindrucksvoll unter Beweis stellten. Die Schülerinnen zeigten an allen Geräten Pflichtübungen der Schwierigkeitsgrade P6 und P7. Das erste Gerät, der Boden, wurde von ihnen souverän gemeistert, gefolgt von Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken. Besonders beeindruckend war die Präsentation am Schwebebalken, bei der die Turnerinnen keine Stürze zu verzeichnen hatten.

Die THG-Turnerinnen bewiesen, dass sie nicht nur kraftvoll, sondern auch präzise und elegant ihre Übungen durchführen können. Mit großem Punkteabstand sicherte sich die THG-Mannschaft am Ende den ersten Platz vor dem Johann-Michael-Sailer Gymnasium Dillingen und festigte somit ihre Position als ernstzunehmende Konkurrentin im Gerätturnen der Mädchen WK II. Im März werden sich beim Landesfinale in Unterhaching die besten Mannschaften aus ganz Bayern messen. (AZ)