Youngster der KTV schlagen erneut zu

Die sechs bis acht Jahre alten Turnerinnen der KTV Ries machen bei den bayerischen Meisterschaften eine ausgezeichnete Figur. Drei Medaillen holen sie ins Ries.

Die diesjährigen bayerischen Nachwuchsmeisterschaften der Altersklassen 6 bis 8 fanden in Unterföhring statt. Gleich sechs KTV-Turnerinnen konnten ihr Können an der bayerischen Spitze unter Beweis stellen – so viele, wie schon lange nicht mehr. Die Ausbeute der Nachwuchshoffnungen war dreimal Edelmetall und drei starke vierte Plätze.

Trainiert werden die Mädchen bis zu viermal, vor dem Wettkampf sogar teilweise fünfmal wöchentlich von Mona Nowatschek. Bei den Youngsters der Altersklassen 6 und 6+ gehört außerdem Johanna Kirchenbaur zum Trainerteam. Die fünfjährige Lena Jonetzko war jüngste Starterin des KTV-Teams. Sie turnte in der AK 6 einen beachtlichen Wettkampf ohne jegliche Fehler. Vor allem am Balken und Boden überzeugte sie mit sauberen Übungen. Dass sie mit der Konkurrenz durchaus mithalten kann, zeigte sich bei der Siegerehrung, als sie zur bayerischen Vizemeisterin gekürt wurde. Ihre Trainingskameradin Thea Koch tat es ihr gleich. Auch sie bewies Nervenstärke und kam fehlerfrei durch den Wettkampf der AK 6+. Ihr Ehrgeiz und Trainingsfleiß zahlten sich aus, als auch sie mit dem zweiten Platz belohnt wurde.

KTV-Turnerin Kurucz qualifiziert sich für den Landeskadertest

In der Altersklasse 7+ gingen Thea Bauer und Ria Illeditsch an den Start. Ria Illeditsch brillierte mit einem tollen Vierkampf. Dabei präsentierte sie sich vor allem am Boden sehr selbstbewusst. Mit hervorragenden Leistungen turnte sich Illeditsch am Ende ganz nach oben und kehrte zu Recht stolz als bayerische Meisterin zurück. Auch Thea Bauer turnte einen gelungenen Wettkampf. Mit viel Ausdruck beeindruckte die Deiningerin die Kampfrichter. Einige kleine Unsauberkeiten ließen sie als Vierte nur knapp hinter den Podestplätzen bleiben, wobei sie dennoch stolz auf ihre Leistung sein kann.

Hanna Kurucz machte in der AK 7 auf sich aufmerksam. Das Nachwuchstalent zeigte einen nahezu perfekten Wettkampf und übertraf sogar ihre ohnehin schon starken Trainingsleistungen, weshalb die Kampfrichter am Boden und am Balken regelrecht nach Abzügen suchen mussten. Nervenstark spulte die junge Turnerin ihr Programm ab und sicherte sich mit glanzvollen 51,05 Punkten in einem starken Teilnehmerfeld den undankbaren vierten Platz, wobei unter anderen Umständen auch Silber oder Bronze möglich gewesen wäre. Mit dieser Punktzahl überragte sie die Landeskadernorm um über drei Punkte und qualifizierte sich für den im Herbst stattfindenden Landeskadertest.

Maier nur auf Platz vier, aber mit Landeskadernorm

Ein Jahr älter ist Leonie Maier, die in der Altersklasse 8 ins Rennen ging. Auch hier war die Konkurrenz groß. Dennoch meisterte die Landeskaderturnerin die schwierigen Anforderungen dieser Altersklasse fast fehlerfrei. Vor allem am Stufenbarren wurde das Potenzial der siebenjährigen Baldingerin deutlich, nachdem sie die Übung als Einzige des Durchgangs in Verbindung mit allen Schwierigkeiten ausführte und sich damit den Gerätesieg sicherte. Im weiteren Verlauf des Wettkampfs unterliefen ihr allerdings zwei Fehler, wodurch auch sie sich auf den vierten Platz schob. Trotzdem erreichte sie wie ihre Trainingskameradin Hanna Kurucz die Landeskadernorm für das nächste Jahr. (AZ)

