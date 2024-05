Gelungener Saisonstart für Nördlinger Nachwuchsturnerinnen

TSV-Athletinnen starteten beim Bayern-Cup in der Bergader Sportarena in Waging am See. Dabei ging es weniger um Platzierungen, sondern um Erfahrungsgewinn.

Beim Bayern-Cup in der Bergader Sportarena in Waging am See haben einige Turnerinnen des TSV Nördlingen die neue Wettkampfsaison eröffnet. Da es für fast alle Mädchen der erste Wettkampf auf Landesebene war, standen nicht die Platzierungen im Vordergrund. Die Turnerinnen, die allesamt Mitglieder der neu formierten zweiten Damen-Ligamannschaft sind, sollten den Wettkampf hauptsächlich nutzen, um Wettkampferfahrung zu sammeln.

In der Leistungsklasse 3 schickten Diana und Mona Nowatschek Antonia Köhnlein, Maria Düll, Ida Heuberger, Luise Gaudernack und Maria Gropper und das Trainerduo Alisa Graf/Denise Reinhardt Josefina Leberle, Antonia Köhnlein, Luise Hoppe und Sofia Scherb an die Geräte. Den Auftakt machte die Altersklasse 10/11 mit Antonia Köhnlein (zehn Jahre alt), Josefina Leberle und Antonia Klopfer (beide elf Jahre). Antonia Köhnlein zeigte sich zum vergangenen Jahr stark verbessert. Während sie ihre Paradegeräte Stufenbarren und Sprung souverän meisterte, musste sie am Schwebebalken zwei Absteiger in Kauf nehmen. Dennoch schaffte sie einen guten zehnten Platz unter 28 Teilnehmerinnen. Den 16. Platz belegte Josefina Leberle. Sie turnte einen soliden Wettkampf, vergab aber am Stufenbarren wertvolle Punkte und somit die Chance auf eine bessere Platzierung. Antonia Klopfer konnte ihre Leistungen zum vergangenen Jahr steigern und einige neu erlernte Elemente zeigen, jedoch reichte es aufgrund vieler Spannungsfehler am Ende nur für Rang 26.

Turnerinnen des TSV Nördlingen: Ida Heuberger wird Zwölfte

In der Altersklasse 12/13 waren 51 Teilnehmerinnen am Start. Hier schickte der TSV Nördlingen im Jahrgang 2013 Maria Düll, Ida Heuberger und Luise Gaudernack und im Jahrgang 2012 Luise Hoppe und Maria Gropper ins Rennen. Einen sehr guten sechsten Platz erturnte sich Maria Düll, mit nur einem Punkt Rückstand auf die Siegerin. Nach souveränen Leistungen an Sprung, Barren und Boden setzte sie ihrem Wettkampf mit einer grandiosen Vorstellung am Balken die Krone auf. Ein fehlerfreier Vortrag mit hohem Schwierigkeitswert und erstmals geturntem Menicelli bescherte ihr die Tageshöchstnote am Balken. Ida Heuberger kam auf einen guten zwölften Platz. Am Stufenbarren und Boden konnte die junge Alerheimerin die Kampfrichter mit gelungenen Übungen überzeugen, verlor jedoch am Sprung und am Schwebebalken wertvolle Punkte.

Luise Hoppe und Luise Gaudernack reihten sich auf Rang 17 und 18 ein. Beide brachten sich vor allem am Schwebebalken um eine noch bessere Platzierung. Platz 25 stand am Ende für Maria Gropper zu Buche. Bei ihr machte sich der deutlich niedrigere Ausgangswert aufgrund ihres Trainingsrückstandes in den Punkten bemerkbar. In der Altersklasse 14/15 erturnte sich Sofia Scherb unter 49 Teilnehmerinnen den zwölften Platz. Mit einer sauber geturnten Übung konnte die Nördlingerin am Schwebebalken die Kampfrichter von sich überzeugen. Alles in allem war es ein gelungener Saisonauftakt für die jungen Turnerinnen. (AZ)