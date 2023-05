KTV-Reserve mit Rang vier beim Saisonauftakt der Bayerischen Turnliga

Einen zufriedenstellenden Saisonstart haben die KTVler in Unterföhring hingelegt. Bester Einzelturner der Reserve war Alexander Kuhn mit 70,90 Punkten.

Die Turner der KTV-Ries-Reserve haben zum Auftakt der Bayerischen Turnliga in Unterföhring den vierten Platz erreicht. Bester Einzelturner war Alexander Kuhn, der sich mit 70,90 Punkten im Mehrkampf unter die ersten fünf turnen konnte. Traditionell geht es in der Bayerischen Turnliga am ersten Wettkampftag nach Unterföhring, um dort den Saisonauftakt zu bestreiten. Und so fanden sich auch dieses Jahr über 20 Mannschaften und mehr als 150 Turner aus ganz Bayern in der Metropole der großen deutschen TV-Sender ein, um in den jeweiligen Ligen die ersten Punkte des Jahres zu erturnen. Das Team aus Nördlingen durfte dann im zweiten Durchgang des Tages in der Bayernliga an die Geräte.

Startgerät der Rieser Turner war der Barren, wo ihnen ein mehr als gelungener Auftakt gelang. 47,55 Punkte bedeuten das zweitbeste Resultat des Tages an diesem Gerät. Mit 13,05 und 12,35 Punkten legten Alexander Kuhn und Stefan Braun den Grundstein für dieses erfolgreiche Geräteergebnis. Die weiteren Punkte steuerten Jochen Engelbrecht mit 11,30 und Justus König mit 10,85 Punkten bei, welche sie mit ihren fehlerfreien Übungen erzielen konnten.

Nördlinger Turner verlieren Punkte am Reck

In olympischer Reihenfolge ging es für die Equipe dann an das Reck. Hier gab es einen kurzen Schockmoment, als Startturner Thomas Radler stürzte und seine Übung nicht beenden konnte, zum Glück allerdings unverletzt blieb. Auch hier konnte Alexander Kuhn mit 12,60 die meisten Punkte sammeln, gefolgt von Jochen Engelbrecht, der 11,00 für seine Leistung vom Kampfgericht erhielt. Stefan Braun und Simon Böhm komplettierten an diesem Gerät die Mannschaft und steuerten nochmals 10,70 beziehungsweise 9,00 Punkte bei, was ein Resultat von 43,30 Punkten am Reck bedeutete.

Das dritte Gerät war der Boden, und hier konnten wieder Punkte gutgemacht werden. 48,60 lautete das Ergebnis am dritten Gerät. Alexander Kuhn und Jochen Engelbrecht konnten auch an diesem Gerät überzeugen und sammelten mit ihren Wertungen von 12,95 und 12,30 wichtige Punkte für ihr Team. Nicht weniger wichtig waren die Ergebnisse der beiden Jüngsten im Team, Henri Hahn und Simon Böhm, mit Wertungen von 11,80 und 11,55.

Nach der Pause ging es dann für die Betreuer und Trainer, Waldemar Kuhn und Fabian Wolf, mit ihrer Mannschaft an das Pauschenpferd. Hier wurde mit 41,50 Punkten zwar das niedrigste Geräteergebnis erzielt, erfreulich war aber, dass man hier durchaus auf der Höhe der anderen Mannschaften lag. Henri Hahn überzeugte mit 11,20 Punkten. Justus König, Alexander Hofer und Alexander Kuhn konnten jeweils 10,95, 9,95 und 9,40 Punkte erkämpfen, was dazu führte, dass das Rieser Team weiter auf Kurs lag.

Marcel Schwefel überzeugt an den Ringen

An den Ringen konnte das beste Ergebnis vom Mannschaftskapitän Marcel Schwefel erzielt werden. 11,40 Punkte standen nach seiner Kür auf der Anzeigetafel. Nicht viel weniger erzielte Alexander Kuhn mit 11,20 Punkten. 10,50 für Simon Böhm und weitere 9,70 Punkte für Jochen Engelbrecht sorgten für weitere wichtige Punkte vor dem abschließenden Gerät.

Hierfür ging es an den Sprung. Mit 47,50 Zählern erreichte man nur minimal weniger als am Auftaktgerät, dem Barren. Justus König legte mit seinen 12,40 eine gute Grundlage. Mit 11,80 blieb Jochen Engelbrecht nur knapp dahinter, ebenso wie Alexander Kuhn, der mit 11,70 Punkten die Reihe fortführte. Letzter Springer des Nördlinger Teams war Alexander Hofer, der nochmals 11,60 Punkte beisteuerte und damit auch den Wettkampf beschloss.

Insgesamt erzielte die zweite Mannschaft der KTV Ries 271,25 Punkte und schaffte damit eine gute Basis für die kommenden Wettkämpfe. Mit dem vierten Rang war das Team zwar zufrieden, will aber an den nächsten Wettkampftagen auch auf dem Podest landen. Weiter geht es dann Mitte Juli in Stadtbergen.