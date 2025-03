U12 des SSV Ulm gewinnt den 1. Römer-Cup in Nördlingen

Rund 350 Fußballfans haben den Weg in die Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen gefunden und bei der ersten Auflage des Römer-Cups von Beginn an temporeiche Partien und sehr guten Jugendfußball gesehen.

Relativ souverän qualifizierten sich nach den Gruppenspielen die Mannschaften aus Ulm, Augsburg, Wendelstein und Eichstätt für die Halbfinalspiele. Für die beiden Nördlinger Teams verlief das Turnier nicht ganz wie erhofft: Sie verpassten den Sprung in die K.-o.-Runde und belegten am Ende die Plätze sieben und zehn. Der TSV Nördlingen Grün erreichte in Gruppe A mit vier Punkten und 9:13 Toren den vierten Gruppenplatz, und der TSV Nördlingen Schwarz kam mit vier Punkten und 4:11 Toren auf den fünften Platz der Gruppe B.

U11 des FC Augsburg kommt trotz bester Spielanlage nur auf Platz drei in Nördlingen

Im ersten Halbfinale kam es zum Duell der beiden Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren SSV Ulm gegen den FC Augsburg. In einem von Taktik geprägten Spiel trennten sich die Teams nach regulärer Spielzeit 2:2, sodass das Siebenmeterschießen entscheiden musste. Hier hatten die Ulmer die besseren Nerven und zogen ins Finale ein. Besonders bitter für die Augsburger U11 war, dass sie über das gesamte Turnier hinweg wohl die spielerisch beste Mannschaft stellte, am Ende aber mit dem dritten Platz vorliebnehmen musste. Auch das zweite Halbfinale zwischen der JFG Wendelstein und dem VfB Eichstätt blieb bis zur letzten Sekunde spannend. Wendelstein zeigte sich als kompakte und geschlossene Mannschaft und verteidigte einen knappen 2:1-Vorsprung bis zum Schluss.

Im Endspiel ließ der SSV Ulm nichts anbrennen: Von Beginn an bestimmten sie das Spielgeschehen und setzten sich mit 2:0 gegen Wendelstein durch. Damit sicherten sich die Ulmer verdient den Turniersieg beim 1. Römer Cup. Die drei Schiedsrichter Alfred Randi, Max Renner und Kazim Temizel leiteten die Partien souverän und hatten mit den fairen Spielen keinerlei Probleme. Die Siegerehrung nahmen Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, Turnierorganisator Markus Randi und Sponsor Thorsten Römer vor. Zum besten Spieler wurde von den anwesenden Trainern der Fessenheimer Ilyas Havur vom FC Augsburg gewählt. Die Auszeichnung zum besten Torhüter gewann Nikolaus Lindemann vom SSV Ulm, und bester Torschütze war Emilian Henning vom VfB Eichstätt mit neun Toren. (gr/jais)