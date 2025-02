U12-Volleyballerinnen kehren mit Stolz zurück ins Ries

In Ruhmannsfelden im niederbayerischen Landkreis Regen hat die Südbayerische Meisterschaft der Volleyball U12 weiblich stattgefunden. Dabei zeigen sechs junge Volleyballerinnen des TSV Nördlingen um Trainerteam Jochen Enßlin und Katharina Bauer nicht nur ihr erlerntes Können, sondern sammelten vor allem wertvolle Erfahrungen, die sie auf ihrem weiteren sportlichen Weg begleiten werden.

Nach sechs Spielen an zwei Turniertagen erreichte das Team den 14. Platz im Teilnehmerfeld von 16 Mannschaften aus Schwaben, Nieder- und Oberbayern. Die Mädchen zeigten, dass sie die Grundlagen des technisch anspruchsvollen Volleyballspiels bereits gut beherrschen. Bereits im ersten Spiel trafen die Rieserinnen auf den späteren Finalteilnehmer TV Dingolfing, dessen Spielerinnen sowohl technisch als auch körperlich überlegen waren und mit einem klaren Zweisatzsieg (25:9, 25:10) vom Feld gingen. In den weiteren Vorrundenspielen gegen TSV Eintracht Karlsfeld und SV Heimstetten hielten die Nördlinger Mädchen über längere Abschnitte mit und strichen sogar einen Satzgewinn ein, unterlagen aber beide Male.

Gegen Mauerstetten zwei gibt es den ersten Sieg für Nördlingens U12-Volleyballerinnen

In den Platzierungsspielen am zweiten Turniertag galt es zunächst, sich gegen den TSV Grafing durchzusetzen, um sich im Überkreuzvergleich eine gute Ausgangsposition zu sichern. Die TSVlerinnen fanden nach anfänglichen Schwierigkeiten zwar immer besser ins Spiel, verloren aber trotz kämpferischer Leistung unglücklich (25:12, 25:23). Gegen den SV Mauerstetten II zeigten die Mädchen eine konstant stabile Aufschlagquote sowie variantenreiche und platzierte Angriffe und siegten klar mit 2:0 (25:14, 25:15).

Im letzten Turnierspiel um Platz 13 war der FTSV Straubing der Gegner. Mit neuer Aufstellung der „Starting 3“ durften die jüngsten U12-Spielerinnen ihr Talent und ihren Trainingsfleiß unter Beweis stellen. Die erst seit einem Jahr Volleyball spielenden Mädchen schlugen sich wacker, aber nach zwei langen Turniertagen entschieden die Straubingerinnen das Spiel mit 25:15 und 25:18 für sich.

Auf die Fortschritte ihrer Schützlinge sind die Trainer sichtlich stolz. „Es ist großartig zu sehen, wie viel Spaß die Mädchen am Volleyballspiel haben und welche Leistungen sie in diesem jungen Alter bereits erbringen. Wir freuen uns auf die nächsten Turniere und die Weiterentwicklung dieser vielversprechenden Spielerinnen“, so Jochen Enßlin und Katharina Bauer. (AZ)