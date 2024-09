Glücklicher Auftaktsieg für Nördlingens Bayernliga-U15

Im ersten Saisonspiel der Bayernliga 2024/25 hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen einen am Ende glücklichen 2:1-Derbysieg gegen den FC Gundelfingen bejubelt. Nach gutem Beginn drohte das Spiel in der zweiten Halbzeit zu kippen, doch die Leister-Elf brachte den Sieg über die Zeit.

In einer hektischen Anfangsphase waren die Nördlinger durch viele Ballverluste sehr konteranfällig, was die Gäste aber nicht konsequent genug ausnutzten. Nach zehn Minuten gelang es der Heimelf, nach gutem Pressing am gegnerischen Strafraum einen kapitalen Fehlpass des Gundelfinger Torhüters zu provozieren, den Ben Müller zur 1:0-Führung veredelte. Fünf Minuten später fiel schon das zweite Heimtor, als nach einem gut vorgetragenen Angriff über die rechte Seite Maxim Rolev die Vorarbeit von Ben Müller zu seinem ersten Saisontreffer nutzen konnte.

U15-Fußball-Bayernliga: Nördlingen gibt Spiel gegen Gundelfingen beinahe aus der Hand

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte die Heimelf das Geschehen weitestgehend im Griff, ohne sich klare Möglichkeiten erarbeiten zu können. So ging es mit einer 2:0-Führung in die Pause. „Trotz eindringlicher Warnungen haben wir den Gegner mit Beginn der zweiten Halbzeit wieder stark gemacht“, ärgerte sich TSV-Trainer Markus Leister nach dem Spiel. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff hatten die Gäste die Chance zum 2:1, die Heimkeeper Nevio Pugel gerade noch verhindern konnte. Der Anschlusstreffer war in der 45. Minute fällig (bei der U15 hat eine Halbzeit nur 35 Minuten), als erst der TSV das 3:0 auf dem Fuß hatte, im Gegenpressing aber den Gegner nicht konsequent bearbeitete, dadurch überlaufen wurde und durch Dario Heinze das 2:1 hinnehmen musste.

Der FC Gundelfingen bekam Oberwasser, war in den Zweikämpfen präsenter, wirkte fitter, spritziger und ließ aber gute Möglichkeiten aus. In der fünfminütigen Nachspielzeit kam noch etwas Farbe ins Spiel: Als Maxim Rolev nach Konter auf dem Weg zum 3:1 war, konnte er nur durch eine Notbremse gestoppt werden, was die Rote Karte für den Gästespieler nach sich zog. Wenige Aktionen später wurde wieder Rolev grob an der Mittellinie gefoult, und der gut leitende Schiedsrichter Sebastian Renner musste einen weiteren Gästespieler, diesmal mit Gelb-Rot, vom Platz stellen. Wenig später kam der erlösende Schlusspfiff für die Heimelf.

Nördlingen-Coach Markus Leister sieht noch harte Arbeit auf sein Team zukommen

Fazit von Coach Leister: „Wir haben es in Halbzeit zwei nicht mehr geschafft, die Spielkontrolle zu erlangen, waren gedanklich nicht auf der Höhe, haben für keine Entlastung mehr sorgen können und hätten uns nicht beschweren können, wenn die Gäste noch den nicht unverdienten Ausgleich erzielt hätten. Es hat sich schon im ersten Spiel gezeigt, dass wir in vielen Bereichen noch zulegen müssen und uns jeden Punkt, jedes Tor hart erarbeiten müssen. Am Ende zählen aber die drei Punkte, die wir in Nördlingen behalten haben, und es gilt sich schon jetzt für die nächste Aufgabe in Neumarkt vorzubereiten, um dort auch wieder bestehen zu können“. (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Pugel; Bachmann, Ott, Maurer (59. Bely), Wagner (57. Stüber), Rieger, Randi (67. Reicherzer), Temizel, Rothbauer (45. Fromann), Müller, Rolev. Auf der Bank: Kempter, ETW Stenzenberger.