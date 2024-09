Gerechtes Unentschieden für die Nördlinger Bayernliga-U19

Am vierten Spieltag der A-Junioren-Bayernliga hat die Fußball-U19 des TSV Nördlingen den perfekten Start erwischt, verpasste es jedoch, die 1:0-Führung über die Zeit zu bringen. Aufgrund zweier unterschiedlicher Halbzeiten im Kellerduell gegen den FC Deisenhofen trennte man sich 1:1.

Nach einer erfolgreichen Eckballvariante kam es gleich in der Anfangsphase zur TSV-Führung: In der achten Minute landete der Ball beim einlaufenden Laurin Merkl, der zum 1:0 einschob. Insgesamt gestaltete sich eine chancenarme Partie. Eine schöne Nördlinger Chance brachte ein Angriff über links, wo Samuel Drallo mit Tempo anzog, seine Flanke landete am zweiten Pfosten. Dort verpasste Niklas Pichlmayr den Ball knapp (23.). Einen Distanzschuss der Gäste konnte Torwart Jose Hüttner sicher parieren (28.). Über eine Ecke kamen die Rieser zur nächsten Chance: Silas Mack schlug die Hereingabe auf den einlaufenden Jona Maile, der die Abnahme freistehend verpasste (31.).

Fußball-U19-Bayernliga: Nördlingen nutzt seine Chancen gegen Deisenhofen nicht

Nach der Halbzeit agierten die Gäste deutlich offensiver. Die Deisenhofener Druckphase überstand die TSV-Elf aber. Lediglich zwei Eckbälle konnten als Chancen für die Gäste verzeichnet werden (55., 58.). In der 61. Minute kam von rechts eine scharfe Hereingabe, wo Theo Peter am zweiten Pfosten mit seiner Abnahme knapp scheiterte und der Ball zur Ecke geblockt werden konnte. Niklas Pichlmayr ließ die nächste gute TSV-Möglichkeit liegen (72.). Sein Tempolauf nach innen an zwei Gegenspielern vorbei endete ohne Torschuss knapp vor dem Ziel.

In der 80. Minute folgte der Ausgleich für die Gäste: Eine Freistoß-Flanke kam in den Strafraum, wo Schlussmann Hüttner unglücklich den Ball zentral vor die Füße eines Deisenhofeners faustete und zeitgleich einen Aufprall mit TSV-Verteidiger Maximilian Behringer hatte. Letzterer musste mit Platzwunde am Kopf gegen Leon Lanzenstiel ausgewechselt werden. Keine Großchancen gab es in der spannenden Schlussphase. So blieb es beim 1:1 und dem ersten Punkt für die Nördlinger in der Bayernliga. (AZ/jais)

TSV Nördlingen: Hüttner; Wundel, Barta, Behringer (ab 81. Lanzenstiel), Forisch, Maile, Drallo, Merkl (ab 59. Röthinger), Pichlmayr, Winter (ab 51. Peter), Mack (ab 90. Bittner). Auf der Bank: Yilmaz, Lipp, Homoki, ETW Alex Okun.