Dritter Saisonsieg lässt Nördlingens Fußball-U19 jubeln

Gegen den ASV Neumarkt ist den Bayernliga-U19-Junioren des TSV Nördlingen ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf gelungen. Mit 3:1 besiegten die Rieser die Gäste aus der Oberpfalz.

Die Schmidt-Truppe erwischte einen Traumstart, und mit dem ersten Diagonalball konnte Julian Röthinger über rechts durchbrechen und sein erstes Saisontor markieren (3.). Über eine Stafette im Mittelfeld durch Ochs, Barta und Maile gelangte die Kugel zu Stürmer Niklas Pichlmayr, der in der 15. Minute die nächste große Chance vor dem Tor hatte. Eine Ecke von Samuel Drallo verpasste Maile am zweiten Pfosten knapp (24.). Der ASV verzeichnete mit einem wuchtigem Distanzschuss die erste Torchance (28.). In der 32. Minute gelang den Gästen das 1:1 durch einen Elfmeter.

Nach der Halbzeit gab weiter der TSV den Ton an. Per Konter gelang den Nördlinger Jungs die erneute Führung: Jona Maile dribbelte zentral mit Tempo auf die Kette und setzte mit Steckpass Pichlmayr in Szene. Dieser lief alleine auf den Torhüter zu und schob zur 2:1-Führung ein (55.). In der 62. Minute wurde Pichlmayr vom Neumarkter Torhüter per Foul gestoppt, die Pfeife blieb jedoch stumm. In der folgenden Szene wurde Martin Winters Torschuss noch von einem ASV-Bein an der Torlinie geklärt.

Die Entscheidung fiel in der 76. Minute. An der Eckfahne kombinierten sich Tom Müller und Samuel Drallo in Richtung Strafraum. Der Pass in den Rückraum landete bei Maile, der nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Müller zum 3:1. TSV-Trainer Fabian Schmidt: „Die letzten Ergebnisse waren bitter. Ich habe in der Trainingswoche den Spielern deutlich mitgeteilt, wie sehr ich von ihnen überzeugt bin. Sie haben es heute eindrucksvoll bestätigt! Nun kommen die Wochen der wichtigen Spiele und Direktduelle. Dort gilt es weiter diese Qualität und Stärken zu bestätigen, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln!“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U19: J. Hüttner; J. Meister, S. Drallo, J. Röthinger (64. T. Müller), L. Ochs, M. Forisch, M. Winter, M. Barta (81. M. Behringer), J. Maile, N. Pichlmayr (87. T. Lipp), L. David (88. D. Bittner), S. Mack