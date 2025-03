Bogenschütze Jens Ewig schießt Bestleistung zum besten Zeitpunkt

In Chemnitz hat am 1. und 2. März die Deutsche Hallenmeisterschaft für Bögen mit Visier des Deutschen Bogensportverbands stattgefunden. Der Nördlinger Jens Ewig war dort für die SG Hubertus Deiningen am Start und übertraf mit seiner Leistung alle Erwartungen.

Die Qualifikation holte Ewig sich über die Bezirksmeisterschaft Schwaben des BVBW in Mögglingen (Ostalbkreis) am 23. November 2024. Hier belegte er Platz eins mit 518 Ringen. Bei der folgenden Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) sicherte Jens Ewig sich die Silbermedaille mit 515 Ringen. Die höhere Ringzahl aus der Bezirksmeisterschaft wurde dann für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gemeldet. Seine 518 Ringe bescherten ihm im Ranking Platz 26 von insgesamt 45 Bogenschützen in seiner Altersklasse Recurve Herren Ü50.

Nördlinger Bogenschütze Jens Ewig wächst bei Deutscher Meisterschaft über sich hinaus

Mit dem Wunsch, sich im Vergleich zum Vorjahr (Platz 17) zu verbessern, ging der Nördlinger Bogenschütze in den Wettkampf. Dass er nach dem ersten Durchgang den ersten Platz mit 277 Ringen belegte, übertraf bereits alle seine Erwartungen bei Weitem. Im zweiten Durchgang erzielte er 267 Ringe und kam damit auf insgesamt 544, was seine persönliche Bestleistung bedeutete. Somit durfte Jens Ewig mit einem für ihn hervorragenden dritten Platz die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft entgegennehmen. (AZ)