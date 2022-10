Unterhaching

vor 2 Min.

Abgezockte Hachinger schlagen wackeren TSV Nördlingen

Plus Basketball: Auch im dritten Spiel der Saison reicht es für die Nördlinger Basketballer nicht für einen Sieg. Die Rieser kehren mit einer 87:101-Niederlage aus Unterhaching zurück.

Von Max Scherer Artikel anhören Shape

Es will noch nicht klappen mit dem ersten Saisonsieg der Nördlinger Basketballer seit dem Aufstieg in die 1. Regionalliga. Nach zwei Niederlagen in der Verlängerung wollte man am vergangenen Samstag in Unterhaching den ersten Erfolg feiern. Doch obwohl der TSV lange mithalten konnte, reichte es am Ende gegen starke Baskets nicht zum Auswärtssieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen