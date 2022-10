Unterhaching

Holen sich die Nördlinger Basketballer die ersten Punkte?

Nach der zweiten Niederlage im Spiel gegen Treuchtlingen (im Bild) wollen die Korbjäger des TSV in Unterhaching siegen.

Plus Basketball Regionallign: Nach zwei knappen Niederlagen wollen die Hajjar-Männer in Unterhaching einen Sieg.

Zwei Verlängerungen, zwei knappe Niederlagen: So lautet die Bilanz der Nördlinger Herren seit der Rückkehr in die erste Regionalliga. Doch auch wenn das Team von Trainer Mohammed Hajjar bisher noch keinen Erfolg feiern durfte, zeigte es gegen Ansbach und Treuchtlingen streckenweise sehenswerten Basketball und brachte beide Gegner ganz nahe an eine Niederlage.

