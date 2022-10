Nördlingens Basketballer: Auf der Suche nach dem Sieg

Plus Die Basketball-Regionalliga-Mannschaft des TSV Nördlingen reist nach Vilsbiburg. Dort sollen endlich die ersten Punkte her.

Nach einem unglücklichen Saisonstart mit drei knappen Niederlagen versuchen die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen an diesem Samstag den Turnaround zu schaffen. Mit den Baskets aus Vilsbiburg wartet dabei ein interessanter Gegner auf den Aufsteiger.