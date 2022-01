Volleyball-Bayernliga Frauen

10.01.2022

Marktoffinger Improvisationstalent wird nicht belohnt

Die Freude am Spiel nicht verlieren – das ist das neue Motto der FSV-Zweiten in der Rückrunde geworden. Hier das Team auf einem Selfie zusammen mit Trainer Sebastian Stadali nach dem mit 0:3 verlorenen Auswärtsspiel beim Eichenauer SV.

Plus Der FSV Marktoffingen II verpasst in Eichenau die „Big Points“ und muss sich in drei Sätzen geschlagen geben. Die gute Laune lässt sich das Team aber nicht verderben.

Von Antonia Leberle

Ziemliches Improvisationstalent bewiesen am Samstag die Damen II des FSV Marktoffingen in ihrem ersten Rückrundenspiel beim Eichenauer SV. Gebeutelt durch Langzeitverletzte und Corona-Ungeimpfte, war erst am Freitagabend vor dem letzten Training klar, ob man überhaupt zum Spiel antreten konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

