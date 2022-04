Volleyball-Bayernliga Süd Frauen

vor 18 Min.

In Marktoffingen knallen die Sektkorken

Plus Versöhnlicher Abschluss einer durch Corona stark beeinträchtigten Saison für die Marktoffinger Volleyballerinnen.. Dabei erteilt die „Erste“ der „Zweiten“ eine Lehrstunde.

Von Antonia LEberle

Wenn Freitagabend in Marktoffingen die Sektkorken knallen, dann wird entweder ein bevorstehendes großartiges Wochenende eingeläutet, oder es gibt etwas zu feiern. Etwas zu feiern gab es auf jeden Fall in der Marktoffinger Mehrzweckhalle, nämlich den sechsten Sieg in Folge der Damen I im Vereinsderby gegen die eigene Zweite. Viel schöner am eindeutigen 3:0-Erfolg war jedoch die Tatsache, dass auch die zweite Mannschaft zusammen mit der Ersten ausgelassen mitfeierte.

