Erster Saisonhöhepunkt endet mit Nördlinger Niederlage

Volleyball Bezirksklasse Männer: Gegen Leipheim startet der TSV stark, doch der Gegner wird immer stärker. Warum der Coach am Ende trotzdem zuversichtlich ist.

Eine gut gefüllte Hermann-Keßler Halle hat bereits den ersten Höhepunkt der noch jungen Volleyball-Saison der Nördlinger Herren erlebt. Zu Gast war der VfL Leipheim, welcher der möglicherweise härteste Konkurrent in der Liga für die TSVler werden könnte. Beide Teams kannten sich bereits aus der Relegation aus dem letzten Jahr. Dieses Spiel verloren die Rieser damals deutlich mit 0:3. Dies wollten sie dieses Wochenende besser machen.

Die Nördlinger starteten furios mit knallharten Aufschlägen, allen voran Patrick Meyer und Benjamin Mack zwangen das gegnerische Team in die Knie. Deutliche Zwischenstände von 8:2 und 19:9 lassen erahnen, dass die Nördlinger definitiv etwas Zählbares holen wollten. So war es am Ende ein überaus klarer Satzgewinn von 25:13, der die erste Führung für den TSV bedeutete. Da im zweiten Durchgang auch die Leipheimer besser ins Spiel fanden, wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern nun ein Duell auf Augenhöhe geboten.

VfL Leipheim wird gegen Nördlingen immer stärker

Den besseren Start erwischten die Gäste. Beim Stand von 4:10 hatte Nördlingens Spielertrainer Sebastian Stadali schon seine zweite Auszeit verbraucht und schärfte seinem Team ein, auf der einen Seite wieder mehr Gelassenheit aufs Spielfeld zu bringen, auf der anderen Seite aber mit Köpfchen die Angriffe in Punkte zu verwandeln. Die Wende brachte Jugendspieler Nils Huggenberger: An der Grundlinie konnte er viel Druck durch seine Aufschläge ausüben und das Team tastete sich Punkt für Punkt an den VfL heran. Am Ende fehlten drei Punkte und die Nördlinger verloren den Satz mit 22:25. Somit stellten die Gäste die Uhren auf null.

An die guten Momente im ersten Satz wollten die TSVler im dritten Durchgang wieder anknüpfen. Florian Wetzel bediente als Zuspieler seine Angreifer ausgezeichnet. Daniel Fuchs und Lucas Gerhard setzten sich immer wieder spektakulär über die Außenantenne durch. Allerdings verwandelte sich die Abwehr der Leipheimer in eine Gummiwand. Unbezwingbar fischten sie fast jeden Ball vom Boden, am Ende verkrampften sich die Nördlinger zu sehr in ihren Aktionen und machten den Fehler oft selbst. Nach unglücklichem Verlauf ging der dritte Satz mit 25:19 an Leipheim.

Trotz enttäuschender Niederlage sieht Coach Stadali das Positive

Alles oder nichts hieß es im vierten Satz für den TSV, in dem es vor allem darum ging, Leipheims Hauptangreifer Sebastian Münser in den Griff zu bekommen. Die Chance verpassten die Rieser allerdings zum einen, weil den Nördlingern im Aufschlag die Power fehlte, aber auch, weil gegen die Angriffe der Leipheimer kein Kraut gewachsen war. Gegen Ende des Satzes keimte zwar nochmal kurz Hoffnung auf, als Stadali drei Aufschläge durchbrachte, aber die Gäste spielten souverän ihr Spiel zu Ende und gewannen schlussendlich verdient mit 19:15 bzw. 3:1. Trainer Stadali zeigte sich zwar enttäuscht, aber dennoch zuversichtlich nach dem Spiel: „Wir haben unseren Zuschauern heute ein tolles Spiel geboten und sind natürlich traurig, dass wir nicht gewonnen haben. Schlussendlich waren die Leipheimer heute einfach die bessere Mannschaft, welche dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnte. Trotzdem ist dies erst der zweite Spieltag und unsere Mannschaft kann sich noch gewaltig weiterentwickeln.“

TSV Nördlingen: Stadali, Wetzel, Leberle, Huggenberger, Fuchs, Mack, Meyer, Weber, Kosiurak, Koffler, Gerhard, Wasik.