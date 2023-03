Volleyball

Für Marktoffingens Volleyballerinnen geht es um alles oder nichts

Die Marktoffinger Volleyballerinnen wollen endlich wieder so jubeln wie im Bild. Dafür ist an diesem Wochenende die letzte Gelegenheit in dieser Saison.

Plus Abstiegskampf pur ist am Wochenende in der Marktoffinger Mehrzweckhalle geboten. Sowohl die Bayernliga- als auch die Landesligamannschaft sind gefordert.

"Alles oder nichts“ – diese Devise gilt am kommenden Wochenende für die ersten beiden Volleyball-Damenmannschaften aus Marktoffingen, für die in der Bayernliga und der Landesliga der Saisonabschluss ansteht. Im schlechtesten Fall geht es für beide Teams nach unten.

