Der FSV Marktoffingen gibt sich viel Mühe, um den Nachwuchs zu begeistern.

Volleyballspieltage zu organisieren, ist zur Zeit ein mühsames Unterfangen. Zu oft macht das Virus wenige Tage vor der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. So fiel am Sonntag auch das Bayernliga-Vereinsderby in Marktoffingen dem Virus zum Opfer. Mit viel Organisationsgeschick konnte zumindest der FSV-Nachwuchs Wettkampfatmosphäre genießen.

Bereits am Freitag schnappten sich die Damen I je ein oder zwei Nachwuchstalente und spielten mit ihnen ein Abendturnier, bei dem die Mädchen eine Menge spielerische Elemente dazulernten und die Damen I ihren Nachwuchs persönlich kennenlernten. Die Damen IV traten am Samstag in der Kreisliga gegen Inchenhofen an, zeigten streckenweise ein gutes Spiel, verloren aber mit 0:3 (21:25, 14:25, 11:25). Da der zweite Gegner Meitingen nicht antreten konnte, nutzte der FSV die Gelegenheit, um mit seinen Damen V in der Kreisklasse gegen das benachbarte Hollenbach ebenfalls dort zu spielen. In dieser Liga hatte der eigentliche Ausrichter Ebermergen zurückgezogen. Die FSV-Mädchen waren top in Form und verteidigten mit einem 3:0 (25:21, 25:20, 25:18) die Tabellenführung.

Endlich wieder am Ball waren die U13-Mädchen in Gosheim. Sie hatten erst ihren zweiten Spieltag. Das interessanteste Spiel war das Riesderby gegen Nördlingen I, bei dem dem FSV-Nachwuchs mit 26:24 und 25:22 die Revanche für die Vorrundenniederlage gelang. Hinter diesen beiden Top-Teams hatten auch die anderen vier Mannschaften Nördlingen II und III, Marktoffingen II und Gosheim viel Freude an ihrem Sport. Spät am Abend erhielt Abteilungsleiter Josef Wizinger für die U15 die Absage aus Augsburg wegen positiven Corona-Tests. Spontan stellte er zwei FSV-Teams zusammen, lud die Eltern in die Marktoffinger Halle ein und setzte ein vereinsinternes Derby an. Das packende Match über fünf Sätze war ein gelungenes Trostpflaster für alle Beteiligten. Fazit: Unplanbare Zeiten verlangen kreative Lösungen, wenn man beim Nachwuchs Begeisterung entfachen will. (jw)