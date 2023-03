Volleyball

Landesliga-Volleyballerinnen erleben Rückschlag im Abstiegskampf

Marktoffingens zweite Damen-Volleyball-Mannschaft muss sich nach der Niederlage in Langweid am letzten Spieltag einem Abstiegs-Showdown stellen. (Archivfoto)

Plus Die Damen II des FSV Marktoffingen sind beim 0:3 in Langweid chancenlos. Das Treffen am letzten Spieltag wird damit zum alles entscheidenden Kampf.

Die Landesligadamen des FSV Marktoffingen hatten beim letzten Auswärtsspiel in Langweid keine Chance und verloren mit 0:3. Damit hat der letzte Spieltag am kommenden Sonntag, 19. März, ab 13 Uhr in eigener Halle zwei echte Thriller zu bieten. Die punktgleichen Damen der DJK Hochzoll II und die einen Punkt dahinter platzierten Damen aus Bad Tölz streiten sich dann zusammen mit der FSV-Zweiten um den letzten sicheren Platz in der Landesliga. Für die Verlierer bleibt der Relegationsplatz oder der direkte Abstieg.

