Marktoffingen muss in zwei Heimspielen am Sonntag ran

Die zweite Mannschaft des FSV Marktoffingen spielt außerdem in Rosenheim.

Mit einem doppelten Heimspieltag am Sonntag wollen die Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen wieder aufbrechen in die Zeit vor der Pandemie, als Volleyball – wie hier im Bild vom Vereinsderby – noch ein Highlight für Sportlerinnen und Fans war.

Um 12 Uhr empfangen die Damen 2, die am Tag davor beim Tabellenführer in Rosenheim spielen, den Tabellenzweiten aus Burgberg im Allgäu. Um 15.30 Uhr wird das Spiel der FSV-Ersten gegen die DJK München Ost 2 angepfiffen. Damit kommt es schon eine Woche später zum Rückspiel und es gibt für die Frauen des FSV die Chance zur Revanche für die 0:3-Niederlage in München.

Zuschauer werden nach dem 2G-Prinzip in begrenzter Anzahl auf der Bühne zugelassen. Anmeldung mit Platzbuchung für jedes Spiel einzeln über die üblichen sozialen Medien oder unter 09081/ 2507707. (jw)