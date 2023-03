Volleyball: Marktoffingens Erste bricht den Bann, Zweite ist gerettet

Plus Die Bayernliga-Volleyballerinnen wahren mit dem Sieg gegen Mauerstetten die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Das Landesliga-Team ist derweil aller Sorgen ledig.

Die beiden ersten Damenmannschaften des FSV Marktoffingen haben vergangenes Wochenende wichtige Siege im Abstiegskampf gefeiert. Für die Bayernliga-Damen hätte eine Niederlage am Samstag den direkten Abstieg in die Landesliga bedeutet, und auch für die zweite Mannschaft wäre mit zwei Niederlagen am Sonntag der direkte Abstieg in die Bezirksliga festgestanden. Mit Bravour lösten beide Teams ihre Aufgaben, der Jubel und die Feierlaune nach den Spielen waren riesig.

Mit dem SV Mauerstetten kam am Samstag die Volleyball-Hochburg aus dem Allgäu ins Ries. Der mit jungen Spielerinnen gespickte Kader hatte den Damen I ihre erste Auswärtsniederlage eingebracht, daher galt es noch eine offene Rechnung zu begleichen. Doch auch für die Gäste war es ein mehr als wichtiges Spiel: Mit drei Punkten im Gepäck hätten sie den Klassenerhalt sicher in der Tasche gehabt.

Volleyball-Bayernliga: Marktoffingens sichere Annahme überzeugt in Satz eins

Marktoffingens Trainer Sebastian Stadali setzte auf sein altbewährtes Team, das schon in der Woche zuvor gegen den Tabellenzweiten TV Planegg-Krailling gut, aber erfolglos spielte. Im Zuspiel begann Theresa Wizinger, Lisa Müller und Maria Altenburger komplettierten die Außen. Im Mittelblock agierten Stefanie Stimpfle und Kristin Löfflad, Eva-Maria Schröter startete auf Diagonal und Katharina Roder bekleidete die Libera-Position. Dank einer sehr sicheren Annahme konnten die Gastgeberinnen ihre Angriffskombinationen perfekt ausführen, und der SVM geriet schnell in Rückstand. Mit einer konstanten Führung von drei Punkten holte Marktoffingen sich den ersten Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild, bis zum Spielstand von 21:18 sah es für den FSV noch gut aus. Aber dann kam es doch noch, das obligatorische Nervenflattern. Die Mauerstettener kämpften sich mit starken Aufschlägen bis zum 23:22 heran, es ging in die Verlängerung. Mit einem Quäntchen mehr Glück schaffte es der SVM, sich den 1:1-Ausgleich nach Sätzen zu sichern.

Anders als bereits so oft in dieser Saison mussten sich die Marktoffingerinnen von dem Schock nicht lange erholen, sondern legten im dritten Satz richtig los. Nicht einmal einen zweistelligen Punktestand ließen sie ihren Gegnerinnen. Mit 25:9, das vor allem einer grandiosen Aufschlagserie über elf Punkte von Marie Deißler geschuldet war, setzten die Rieserinnen ein Ausrufezeichen.

Auch im vierten Satz macht Marktoffingen kurzen Prozess mit Mauerstetten

Deutlich gieriger auf den Tagessieg setzten die Rieserinnen dieses druckvolle Volleyballspiel auch im vierten Satz durch. Fast genauso deutlich ging dieser mit 25:11 an den FSV. Diesmal war es Maria Altenburger, die mit acht Flatter-Aufschlägen ihr Team auf die Siegerspur brachte. Auch die Angreiferinnen konnten sich fast nach Belieben austoben, und Libera Katharina Roder zeigte eines ihrer besten Spiele in dieser Saison. Mit dem umjubelten 3:1 haben die Marktoffingerinnen endlich wieder einen Sieg errungen und bewahren sich somit ein Fünkchen Hoffnung auf den rettenden Relegationsplatz. Am kommenden Samstag findet das letzte Heimspiel der Saison statt, bei dem nur ein weiterer Sieg für den FSV zählt.

Marktoffingens Zweite sichert Ligaverbleib im Abstiegsgipfel

Die Damen II empfingen am folgenden Sonntag in der Landesliga den TV Bad Tölz und den DJK Augsburg Hochzoll II. Alle drei Teams kämpften an diesem Tag um den Klassenerhalt. Die FSV-Zweite hatte sich Unterstützung aus der dritten und vierten Damenmannschaft geholt, spielte in beiden Spielen aber als solch starke Einheit, als wären sie schon immer ein Team gewesen. Los ging es gegen den TV Bad-Tölz. Den oberbayerischen Gästen gelang es als Ersten, die Nervosität abzuschütteln. Mit 25:22 holten sie sich den Satzgewinn.

Zum Seitenwechsel bekamen die Marktoffingerinnen ihre Nerven besser in den Griff und sorgten mit einem deutlichen 25:13 für den Ausgleich. Beide Mannschaften verlangten sich in den nächsten beiden Sätzen alles ab. 25:22 und 34:32 (!) lauteten die Spielstände in den nächsten beiden Sätzen, zugunsten des FSV. Den Unterschied machten vor allem eine ideenreiche Zuspielerin Jenny Stempfle sowie das herausragende Jugendtalent Tina Stimpfle.

Jugendspielerinnen Grübl und Fix machen eine gute Figur in der Landesliga

Noch stand für die Damen II das Spiel gegen DJK Augsburg Hochzoll an. Das Trainergespann Wizinger/Lutz ermöglichte es dabei den Jugendspielerinnen Dina Grübl (Zuspiel) und Jana Fix (Libera), Landesliga-Luft zu schnuppern. Beide machten ihre Sache ausgezeichnet. Da auch die anderen Mannschaftsmitglieder bestens aufgelegt waren, sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer ein mehr als sehenswertes Volleyballspiel. Es gelangen starke Angriffe über die beiden Mittelangreiferinnen Leonie Gabler und Madelaine Gerth.

Garant für den Sieg waren allerdings die starken Aufschläge des FSV: Anna-Lisa Wagner im dritten Satz mit fünf direkten Assen zum Satzgewinn und Laura Geiß mit einer Aufschlagserie von acht Punkten im vierten Satz sorgten für den umjubelten zweiten Tagessieg. Als die Schiedsrichterin den erlösenden letzten Marktoffinger Punkt vergab, stürmten Trainer und Ersatzspielerinnen aufs Feld, und die Fans sorgten mit La-Ola-Wellen und Standing Ovations für Gänsehautstimmung in der Marktoffinger Halle. Die Damen II des FSV hatten sich den Verbleib in der Landesliga gesichert.

FSV I: Wizinger; Deißler, Schröter, L. Müller, Dauser, M. Altenburger, Leberle, S. Stimpfle, Löfflad, Roder, M. Klaus, S. Klaus.

FSV II: Geiß, Wagner, J. Altenburger, Streinz, Stempfle, Grübl, Gabler, Gerth, T. Stimpfle, Fix, Gentner, N. Müller.