Marktoffingens Kreisliga-Damen müssen sich mit vier Punkten begnügen

Ein Sieg und ein Beinahe-Sieg sind das Ergebnis für die FSV-Vierte am jüngsten Spieltag. Mit mehr Spielerinnen wäre auch die volle Punkteausbeute drin gewesen.

Mit einem erwarteten Sieg gegen Friedberg III sind die Volleyball-Damen IV des FSV Markoffingen in den jüngsten Spieltag gestartet. Auch im zweiten Spiel gegen Augsburg-Hochzoll IV sah es lange gut aus, doch der FSV hatte die Rechnung ohne Lisa Mozgovenko gemacht.

Marktoffingen IV ließ in Spiel eins dem Gegner keine Zeit, wirklich in die Partie zu kommen, und gewann den ersten Satz klar mit 25:16. Zu Beginn des zweiten Satzes sollten auch Ergänzungsspielerinnen die Chance bekommen, zum Sieg beizutragen. Dadurch verlor die Mannschaft etwas die Spur und ließ den Gegner ins Spiel kommen. Aber das Vertrauen des Trainergespanns Grübl/Grübl wurde belohnt, die Damen IV konnten sich bis auf 21:21 herankämpfen. Im Endspurt fehlte es ein wenig an Glück im Abschluss und der Satz ging mit 25:21 an Friedberg. Jetzt waren alle Spielerinnen auf Betriebstemperatur. Die nächsten beiden Sätze wurden souverän mit 25:19 und 25:19 nach Hause gefahren und der Sieg ging mit 3:1 an die Marktoffinger Mädels.

Volleyball-Kreisliga: Ein Punkt für Marktoffingen in Spiel zwei

Der zweite Gegner des Tages war DJK Augsburg-Hochzoll IV, denen man im Hinspiel schon den Sieg überlassen musste. Das hatte man an diesem Tag nicht vor. Die Marktoffingerinnen starteten hoch konzentriert und setzten Augsburg mit ihren Angriffen unter Druck. Der Block war gut gestellt und in der Abwehr konnte man ein ums andere Mal den Ball noch herausfischen. Mit 25:23 und 25:22 verbuchten die Mädels die ersten beiden Sätze für sich. Aber man merkte, dass die Kräfte langsam schwanden, und durch die dünn besetzte Ergänzungsbank konnte man auch den Spielerinnen auf dem Feld nicht die notwendigen Erholungspausen bieten.

Dann kam der Auftritt der Augsburger Spielerin Lisa Mozgovenko, die in allen Positionen von ihrer Zuspielerin gesucht wurde. Sie setzte den Marktoffinger Mädels jetzt mehr und mehr zu. Ob aus dem Hinterfeld oder auch von der Position vier, ihre Angriffsschläge – entlang der Linie oder diagonal – wurden immer härter und platzierter. Es fehlte auf Marktoffinger Seite die Lösung und auch die Kraft, um sie wie in den ersten beiden Sätzen in Schach zu halten. Fast im Alleingang sorgte Mozgovenko dafür, dass die nächsten drei Sätze sehr deutlich an die Augsburgerinnen gingen. Da sie es jedoch geschafft hatten, diese Spielerin über zwei Sätze in Schach zu halten, konnte sich Marktoffingen IV noch über einen Punkt freuen. (AZ)