Marktoffingens Mister Volleyball rückt ins zweite Glied

Plus Josef Wizinger hat im Jahr 1980 die Abteilung Volleyball des FSV Marktoffingen gegründet und seither die erste Mannschaft trainiert. Jetzt übergibt er an die jüngere Generation.

Es ist ein Trainingsabend, wie er ihn schon unzählige Male erlebt hat – und doch ist es noch ungewohnt für Josef Wizinger, nurmehr Zuschauer beim Training der ersten Damenmannschaft zu sein. Der 68-Jährige, der die Abteilung Volleyball des FSV Marktoffingen vor 42 Jahren gegründet hat, ist nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft, er hat sein Amt abgegeben.