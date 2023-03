Marktoffingens Volleyballerinnen brauchen den perfekten Spieltag

Die Chance auf den rettenden Relegationsplatz ist klein, aber da. Am letzten Spieltag muss für Marktoffingens Bayernliga-Volleyballerinnen alles zusammenkommen.

Gelingt die große Überraschung am letzten Spieltag? Nachdem die Marktoffinger Volleyball-Damen sich vergangenen Samstag mit einem eindrucksvollen 3:1-Sieg gegen den SV Mauerstetten durchsetzen und somit die Hoffnung auf den Relegationsplatz wahren konnten, geht es diesen Samstag gegen den VC DJK München-Ost-Herrsching II ums Ganze.

Nach dem Sieg vergangene Woche war die Vorfreude auf Samstag schon spürbar. "Wir werden alles dafür geben, um den Traum vom Sieg wahr zu machen, wenn wir die Chance bekommen", sagt Kapitänin Kristin Löfflad stellvertretend für ihr ganzes Team. Dass es keine leichte Aufgabe sein wird, ist nach dem nicht zu erwartenden Sieg von Burgberg gegen den Tabellenzweiten TV Planegg-Krailling noch deutlicher geworden. Nur bei einem Sieg und gleichzeitigen Niederlagen der Gegner kann die FSV-Erste noch Viertletzter werden und so die Relegation erreichen.

Volleyball-Bayernliga: Im Hinspiel tritt Marktoffingen schwach auf

Mit einer schwachen Leistung verkauften sich die Rieserinnen im Hinspiel in München, dies wollen sie beim Rückspiel natürlich deutlich besser machen. Alles in allem muss sehr viel zusammenkommen, dass man das Ziel Relegation noch erreichen kann. Aber wer weiß, vielleicht strafen die Marktoffingerinnen alle Unkenrufer Lügen und überraschen noch einmal alle. Und vielleicht dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer kommenden Samstag ab 15.30 Uhr noch einmal Volleyball-Zauber mit anschließender Fan-Fete in der Halle erleben.

Lesen Sie dazu auch