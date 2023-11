Volleyball

vor 48 Min.

Marktoffinger Volleyballerinnen erklimmen die Tabellenspitze

Plus Volleyball Landesliga Frauen: Die Lechrain Volleys liefern dem FSV einen harten Kampf. Doch die Rieserinnen beweisen starke Nerven.

Von Antonia Leberle Artikel anhören Shape

Den nächsten Auswärtssieg eingefahren, drei weitere Punkte aufs Haben-Konto verbucht und sich auf den ersten Tabellenplatz hochgearbeitet: Das Soll ist definitiv erfüllt, hieß es bei der ersten Damenmannschaft der Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen. Mit einem 3:1-Arbeitssieg gegen die Lechrain Volleys stehen die Damen I nun punktgleich mit dem TSV München Ost an der Spitze der Landesliga.

Das Trainergespann Stadali/Wizinger/Wachsmann startete mit einer groß gewachsenen Angriffsreihe in das Spiel. Mit einem großen Block wollte man die Gäste im Angriff unter Kontrolle bringen. Doch so vielversprechend das klang, die Umsetzung war verheerend. Ein katastrophaler erster Satz, der mit einer deutlichen 12:25-Niederlage endete, hatte nichts mit dem Auftreten eines Gewinner-Teams gemeinsam. Diesen Durchhänger schnell aus dem Kopf streichen und von null anfangen, war zum Seitenwechsel der Plan. Ab diesem Zeitpunkt hatten alle die Nervosität abgelegt und den Glauben an sich selbst wiedergefunden. Punkt für Punkt erarbeitete man sich die Führung und baute diese zur Satzmitte immer weiter aus. Starke Angaben auf der Grundlinie sorgten für viel Ärger in der Lechrainer Annahme, und was die Gegnerinnen zurück in die Marktoffinger Hälfte brachten, wurde von Libera Jana Fix bestens entschärft. Mit einem 25:16 Sieg stellten die Rieserinnern den Gleichstand her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen