Marktoffinger Volleyballerinnen überzeugen bei Nachwuchsturnier

33 Nachwuchsspielerinnen nehmen beim Volleyballturnier in Holzgerlingen teil. Marktoffingens U18 und U20 schneiden dabei am besten ab.

33 Volleyball-Mädels des FSV Marktoffingen, in vier verschiedenen Altersklassen von der U13 bis zur U20, haben am größten Volleyball-Jugendturnier in Holzgerlingen bei Stuttgart teilgenommen. Circa 800 Mädchen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren zu dem Jugendturnier gekommen.

Dass der FSV Marktoffingen seit vielen Jahren diesen Aufwand betreibt, so viele Mädchen dorthin zu bringen und über zwei Tage mit Übernachtung zu betreuen, hat gute Gründe. Zum einen erleben die FSV-Mädels dort interessante Begegnungen mit verschiedenen Teams und die Verantwortlichen können sich ein Bild über die eigene sportliche Leistungsfähigkeit machen. Zum anderen ist gerade das gesellige Zusammensein des FSV-Nachwuchses über zwei Tage enorm wichtig. Schließlich soll die Jüngste Johanna Grill (Jahrgang 2013) die Älteste Dina Grübl (Jahrgang 2005) kennenlernen und mit ihr in einigen Jahren bei den Erwachsenen eventuell im gleichen Team spielen. Dazu trugen die gemeinsamen Tage und die Nacht im Schlafklassenzimmer bestimmt einen Teil bei.

Schön zu sehen war auch, wie die U13-Mädels die U20-Mädels beim Spiel um Platz fünf anfeuerten. Während die U16, U14 und U13 Spielerinnen in den zwischen 25 und 35 Teams umfassenden Altersklassen jeweils im Mittelfeld landeten, gelang der U18 und U20 des FSV mit jeweils dem fünften Platz ein gutes Ergebnis. (AZ)