Marktoffinger Volleyballerinnen verlieren erneut auswärts

Plus Marktoffingen kann gegen Tiefenbach nicht gewinnen. Dabei zeigen die Rieserinnen in manchen Phasen, dass sie mithalten können – bis der Gegner aufdreht.

Auch der dritte Anlauf, beim dritten Auswärtsspieltag etwas Zählbares einzufahren, war ein Spiegelbild der bisherigen Auswärtsversuche und endete mit einer Niederlage. Im Spiel gegen die niederbayerische Mannschaft FC DJK Tiefenbach fehlte es dem Team aus Marktoffingen einfach an Konstanz und Gelassenheit. Guten Spielphasen folgten immer wieder zu viele Eigenfehler, was letztendlich zur 0:3-Niederlage führte.