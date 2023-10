Marktoffingerinnen punkten gegen den SVS Türkheim doppelt

Plus Volleyball Landesliga Frauen: FSV-Erste bleibt beim 3:1 ohne Punktverlust. Die Zweite unterliegt, freut sich aber über den ersten Punkt.

Die ersten beiden Volleyball-Mannschaften des FSV Marktoffingen sind am Samstag auf den SVS Türkheim getroffen. Beide Teams fuhren mit Siegeswillen ins Unterallgäu. Während die erste Mannschaft um das Trainerduo Wizinger/Stadali ihre Aufgabe gegen den Vorjahres-Aufsteiger mit Bravour meisterte und 3:1 gewann, feierte die zweite Mannschaft um Wizinger/Lutz ihren ersten Punkt nach einem klasse Spiel, das am Ende aber mit 2:3 verloren ging.

Mit druckvollen Aufschlägen, die den Spielaufbau und der Gegner zerstörten, startete die erste Mannschaft des FSV gut ins Spiel. Die Heimmannschaft kam nicht richtig zur Geltung, auch weil in der Satzmitte Zuspielerin Marlene Klaus mit ihren starken Aufschlägen die Führung bis zum 20:14 kontinuierlich ausbaute – mit 25:16 war der erste Satz in trockenen Tüchern. Der zweite Satz gestaltete sich schon deutlich enger, auch weil Türkheim allmählich ins Spiel fand. Aber auch der FSV erkämpfte unermüdlich Punkt für Punkt, wobei sich Libera Jana Fix ein Sonderlob verdiente. Auch die starke Blockarbeit, allen voran von Kristin Löfflad und Stefanie Stimpfle, ist hervorzuheben. Der Lohn dafür war der zweite Satzgewinn mit 25:20.