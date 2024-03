Volleyball

Nördlingen entscheidet das Rieser Volleyball-Derby für sich

Plus Die Stadali-Männer gewinnen 3:1 in Gosheim und sind wieder Erster. Wieder einmal stellen Spieler aus der zweiten Mannschaft ihren Wert unter Beweis.

Von Antonia Leberle

Als wichtigen Arbeitssieg können die Nördlinger Volleyball-Herren den jüngsten 3:1-Erfolg im Riesderby gegen die SF Gosheim verbuchen. Mit gerade einmal fünf Stammkräften im Kader musste TSV-Coach Sebastian Stadali wieder auf Talente aus der zweiten Herrenmannschaft von Chris Joos zurückgreifen. Jason Fischer auf der Mittelposition und Tim Neuwirt als Außenangreifer bewiesen aber wieder einmal, dass sie kein Ersatz, sondern vollwertige Spieler für das Team sein können.

In der kleinen und sehr niedrigen Schulturnhalle in Gosheim drehten die Gastgeber früh auf und ließen die Nördlinger bis zur ersten Auszeit von 2:8 kaum zum Zug kommen. Danach konnten auch die Rieser ihr Spiel entfalten. Zuspieler Florian Wetzel präsentierte sich in Bestform und verteilte die Bälle ideenreich an seine Mitspieler. Daniel Fuchs und Lucas Gerhardt waren die eifrigsten Punktesammler. Trotz des großen Rückstandes zu Satzbeginn konnten die TSV-Herren am Ende mit einem knappen 25:23-Satzgewinn als Sieger vom Platz gehen.

