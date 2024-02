Volleyball

Nördlinger Coach wechselt sich selbst beim Volleyball ein

Plus Sebastian Stadali unterstützt sein Team auf ungewohnter Position, weil es kaum Möglichkeiten zum Wechsel gibt. Der TSV marschiert immer weiter.

Von Antonia Leberle

Die Nördlinger Volleyball-Herren haben mit zwei deutlichen 3:0-Siegen gegen den SF Gosheim und den TV Lauingen ihre derzeit gute Form unterstrichen und sind weiter Tabellenführer. Trotz eines kleinen Aufgebots von nur neun Spielern setzten die TSV-Spieler im ersten Spiel gegen den Landkreis-Nachbarn aus Gosheim ein Zeichen und servierten diese in einem knapp einstündigen Match ab.

Hier war der erste Satz, trotz deutlichen Gewinns von 25:18, noch mit der spannendste im ganzen Spiel. Jugendspieler Paulin Koffler zeigte ein starkes Match mit harten Angriffen über die Mittelposition. Da auch die Routiniers von Beginn an hellwach waren, waren es am Ende oft nur die eigenen Fehler, die Gosheim zu Punkten verhalfen. Das wollten die Nördlinger nach dem Seitenwechsel ändern, ein Vorhaben, das vom ersten Ball an gelang, da Spielregisseur Florian Wetzel mit einer Achter-Serie am Aufschlag gehörig Druck ausübte. Daniel Fuchs und Lucas Gerhardt setzten mit einer Fünfer- und Siebener-Serie noch einen darauf und ging der zweite Satzgewinn nach nur 15 Minuten an die Nördlinger (25:8).

